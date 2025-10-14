Obras en riesgo: Consorcio Aña Cua WRT analiza suspender temporalmente el movimiento de suelo

El abogado Vidal Cáceres, representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cua – MD (Sitracbamd), informó que, según información manejada por el sindicato, el Consorcio Aña Cua WRT (Webuild – Rovella – Tecnodil), encargado de las obras civiles, estaría paralizando los trabajos de movimiento de suelo en el proyecto Aña Cua.

Lea más: Transferencias caen alrededor de US$ 130 millones en 9 meses

Cáceres afirmó que el Consorcio Aña Cua WRT aún no ha podido reiniciar las actividades, debido a que el gobierno argentino no efectuó los desembolsos correspondientes a certificaciones previas ni transfirió fondos para la reactivación de las tareas.

“Estas situaciones generan mayor incertidumbre en la población que espera acceder a fuentes laborales”, señaló.

Cáceres agregó que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) mantiene un manejo hermético de la información relacionada con las obras, pese a que previamente había anunciado avances en las negociaciones y el reinicio de los trabajos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Es una falta de seriedad cómo se manejan la EBY y la contratista. La ciudadanía merece estar informada, porque se trata de una obra binacional y de interés estratégico para la generación de energía eléctrica, donde ya se invirtió mucho”, enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El abogado destacó que el anuncio del reinicio había generado grandes expectativas. Advirtió que la crisis económica que atraviesa Ayolas podría agravarse si las obras se detienen nuevamente, afectando las oportunidades laborales locales.

Lea más: Fuerte caída de pagos desde Itaipú y Yacyretá al Paraguay