Durante el Día Mundial del Bastón Blanco en San Pedro, realizan jornada de concienciación y piden mejor infraestructura vial

En Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, la actividad incluyó una caminata por la Ruta PY08, visitas al Hospital General, a la unidad del IPS, y finalizó con un acto simbólico en la Plaza de la Paz, donde los participantes distribuyeron materiales informativos con recomendaciones sobre cómo asistir correctamente a personas ciegas en espacios públicos.

Carlos Martínez, director del Centro de Formación Integral de Personas Ciegas y reconocido comunicador, fue uno de los voceros durante la jornada. “Estamos recordando la importancia del bastón blanco para las personas ciegas, pedimos a la ciudadanía su cooperación, que se acerquen, que pregunten si necesitamos ayuda”, expresó.

Asimismo, Martínez lamentó la falta de infraestructura adecuada, especialmente en calles y rutas del distrito,“las banquinas están destruidas, es muy inseguro para nosotros transitar, necesitamos que se gestionen mejoras viales urgentes”, reclamó.

Centro de formación en Santa Rosa

En Santa Rosa del Aguaray funciona un Centro de Formación Integral para Personas Ciegas, donde no solo se brinda educación a personas con discapacidad visual, sino que también se apoya a universitarios no videntes, favoreciendo su integración académica y social. A partir del trabajo conjunto, también se ha logrado conformar una asociación local de personas ciegas, que busca canalizar sus reclamos y promover políticas inclusivas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, Martínez señaló la ausencia de datos oficiales actualizados sobre personas no videntes en el país, debido a que no se los censó adecuadamente en el último censo nacional. “No sabemos con certeza cuántas personas ciegas hay en Paraguay, y eso impide una planificación adecuada de políticas públicas”, remarcó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Día del Bastón Blanco: “La discapacidad no está en mí, está en las barreras que la sociedad pone”

Un llamado a la empatía y a la acción

El Día Mundial del Bastón Blanco, conmemorado cada 15 de octubre, busca generar conciencia sobre los derechos y necesidades de las personas ciegas. En Santa Rosa del Aguaray, la jornada sirvió no solo para visibilizar sus luchas, sino también para reiterar el pedido urgente de accesibilidad y seguridad vial, una deuda pendiente del Estado con este sector vulnerable de la población.