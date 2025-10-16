Video: vecinos de Trinidad exigen cumplimiento de suspensión de la construcción de una estación de servicio

Vecinos del barrio Trinidad de Asunción exigen la suspensión inmediata de las obras estación de servicio ubicada en las calles Santísima Trinidad y Cirilo Gill, en cumplimiento urgente de la Resolución de la Junta Municipal Nro. 5819/25.

Además, con esta resolución también se establece la cancelación inmediata de la Autorización de destronque 107/25 de la Unidad de arbolado urbano, que afecta directamente a 35 árboles del lugar.

“Tuvimos que acceder a la carpeta fiscal para conocer la autorización, ya que el municipio no responde pedidos de acceso a la información pública. ¡Exigimos al intendente que cancele el permiso de construcción de otra estación de servicio en nuestro barrio de forma urgente! Él mismo exigió qué se detenga la obra cuando era presidente de la junta municipal. ¡Ahora que él tiene la lapicera, que cumpla con lo que prometió!”, escribieron.

Exigen suspender construcción de estación de servicios

Además, hicieron un video en el que denuncian la construcción de una estación de servicio frente a otra estación de servicio, lo que implica la tala y destronque de 39 árboles. “Somos vecinos de Trinidad Unidos”, dice Marcela Guggiari en el material.

“Exigimos que se cumpla la resolución de la junta municipal de la suspensión inmediata de la construcción de la estación de servicio sobre Santísima Trinidad. Le pedimos al intendente que hoy mismo dicte la resolución de suspensión y que se revisen los permisos con múltiples irregularidades”, señala Jorge Paredes, otro de los vecinos.

“Por una ordenanza municipal no se puede construir una estación de servicio a menos de mil metros de otra, se arreglaron con mil irregularidades para permitir la construcción de esta estación de servicio. Le pedimos entonces al intendente que, como el mismo dijo cuando era concejal, se detenga esa obra y se desautorice la tala de esos 39 árboles para construir otra estación de servicio más que los vecinos de trinidad no quieren que exista en su barrio”, concluye Mauricio Maluf Massi.