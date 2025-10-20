DNIT realiza “controles selectivos”, según Pakova Ledesma

Recientemente, la DNIT intervino en una finca en Boquerón perteneciente a la firma Cebolla Chaqueña por sospecha de contrabando y su propietario, Herbert Hiebert, aseguró que los cultivos son de origen nacional. El hecho motivó distintas reacciones tanto de gremios como también dentro del Congreso Nacional.

Al respecto, el senador liberal José “Pakova” Ledesma aseguró dentro de las comisiones supuestamente reciben distintas denuncias sobre algunas “acciones” de la institución del Estado.

Incluso comentó que en Itá Enramada habría un caso de complicidad de funcionarios de la DNIT para el ingreso de contrabando mediante el río, aunque reiteró que esto aún debe ser confirmado.

“La próxima semana vienen a informar; entendemos que hoy la cebolla y la papa está en auge. Solamente tenemos dos meses del procesamiento y venta de la producción de cebolla y papa, hay problemas en que se traen bolsas de argentina y se cargan acá y viceversa, ellos llevan como nacional”, comentó.

“Controles selectivos”

Otro punto que mencionó el legislador es que la dirección, a cargo de Óscar Orué, supuestamente realiza “controles selectivos”.

“Exigimos que haya control; estamos apretando para que haya un buen control. Pedimos que aprieten estos meses que quedan porque aprietan también los contrabandistas; hay cosas que hay que ir mejorando dentro de los órganos de control”, detalló.

