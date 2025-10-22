Elecciones en Argentina: estos son los puntos habilitados para votar en Paraguay

Este domingo en Argentina se celebrarán las elecciones nacionales legislativas 2025, cuyo objetivo es renovar la banca de 24 senadores y 127 diputados nacionales.
Según el consulado del vecino país en Paraguay, estas elecciones nuevamente van a tener un “capítulo” en el territorio nacional.
Para el efecto, los Consulados Generales de Argentina en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este abrirán sus puertas este 26 de octubre entre las 08:00 y 18:00 para que todos los argentinos residentes y que se encuentren empadronados puedan votar.
Asimismo, a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral https://www.padron.gob.ar/ se puede verificar dicho empadronamiento, conocer la representación consular y también el número de mesa que les corresponde.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Presión sobre el peso argentino, en vísperas de legislativas clave para Milei
Justificación por no votar
Para emitir su voto, cada elector deben acercarse al Consulado el día de los comicios y presentar el último documento nacional de identidad que se haya emitido a su nombre.
Por otra parte, los argentinos que se encuentren en Paraguay para el día de las elecciones, pero que no estén empadronados, deberán justificar la no emisión del voto a partir del lunes 27 de octubre, y por un plazo de 60 días, de manera online ingresando al sitio https://infractores.padron.gob.ar/.
Lea más: Yacyretá: tasa de uso local baja y sube la de “cesión”