Nacionales

Elecciones en Argentina: estos son los puntos habilitados para votar en Paraguay

El Consulado de Argentina en Asunción recordó que este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas 2025 en el vecino país. Para el efecto, se habilitarán tres puntos para que los argentinos residentes en Paraguay puedan votar.

Por ABC Color
22 de octubre de 2025 - 15:21
Imagen de archivo: electores argentinos en las afueras del Consulado de Argentina en Asunción.
Imagen de archivo: electores argentinos en las afueras del Consulado de Argentina en Asunción.Rubén Peña

Este domingo en Argentina se celebrarán las elecciones nacionales legislativas 2025, cuyo objetivo es renovar la banca de 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Según el consulado del vecino país en Paraguay, estas elecciones nuevamente van a tener un “capítulo” en el territorio nacional.

Para el efecto, los Consulados Generales de Argentina en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este abrirán sus puertas este 26 de octubre entre las 08:00 y 18:00 para que todos los argentinos residentes y que se encuentren empadronados puedan votar.

Asimismo, a través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral https://www.padron.gob.ar/ se puede verificar dicho empadronamiento, conocer la representación consular y también el número de mesa que les corresponde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presión sobre el peso argentino, en vísperas de legislativas clave para Milei

Justificación por no votar

Para emitir su voto, cada elector deben acercarse al Consulado el día de los comicios y presentar el último documento nacional de identidad que se haya emitido a su nombre.

Imagen ilustrativa: el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de la República, Santiago peña.
Imagen ilustrativa: el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de la República, Santiago peña.

Por otra parte, los argentinos que se encuentren en Paraguay para el día de las elecciones, pero que no estén empadronados, deberán justificar la no emisión del voto a partir del lunes 27 de octubre, y por un plazo de 60 días, de manera online ingresando al sitio https://infractores.padron.gob.ar/.

Lea más: Yacyretá: tasa de uso local baja y sube la de “cesión”