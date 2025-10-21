Derecho UNA: “significativamente corrupto” presiona a la rectora para destituir al decano

El rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a cargo de la rectora Zully Vera, remitió esta mañana un pedido de informe al decano de la Facultad de Derecho, Carlos González Morel, sobre supuestas irregularidades cometidas por su gestión en la sede, por ejemplo, en el reparto de rubros docentes.

La solicitud de informe se da luego de apenas cinco días de una denuncia realizada ante el rectorado por Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos; su esposa, la jueza Karen González; Bruno Ramírez, representante de los estudiantes; entre otros, todos miembros actuales del consejo directivo de Derecho UNA.

El actual presidente del centro de estudiantes, Elías Fleitas, también firmó la denuncia ante el rectorado. Fleitas había recibido la “bendición” de Bogarín - quien fue declarado significativamente corrupto por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito-, cuando asumió el cargo de presidente del estamento estudiantil, en setiembre.

“Solicito a la rectora, disponga la inmediata destitución del decano Carlos Gustavo González Morel, por las graves irregularidades ocurridas durante su administración, a fin de restablecer la legalidad, la transparencia y el respeto a los principios de la función pública universitaria”, indican en la nota enviada a Zully Vera, el 16 de octubre.

Denuncias se realizaron tras perder elecciones

¿Casualidad? Las denuncias presentadas por Bogarín y los miembros de su clan, fueron entregadas al rectorado el 16 de octubre, solo seis días después de las elecciones para representantes docentes ante el consejo directivo y el consejo superior universitario en Derecho UNA, desarrolladas el viernes 10 de octubre. En esos comicios, del equipo de Bogarín ganó solo 1 de 5 candidatos.

El consejo directivo está actualmente “empatado”, con siete miembros titulares del cupo de Bogarín y siete titulares “opositores”.

Como hay “empate”, ante decisiones que deba llevar adelante este estamento, desempata justamente el decano, Carlos Gustavo Morel, quien actualmente forma parte del movimiento Docentes por la Excelencia, contrario a Jorge Bogarín, quien presiona por su destitución.

Las supuestas irregularidades denunciadas por Bogarín

El decano designó directamente al director de la filial de Coronel Oviedo, como director de Talento Humano- del Área Docente “sin respetar el procedimiento legal y estatutario preestablecido para el efecto”, es la primera denuncia en contra del decano González Morel.

Supuesto conflicto de intereses. “Propuesta de nombramiento favoreciendo a su propio padre, el profesor Carlos González Alfonso, como docente investigador, con salario mensual de G. 7.300.000. El tribunal evaluador estuvo conformado por funcionarios subordinados al decano, y el único postulado fue un funcionario del gabinete del Decano, lo que vulnera los principios de mérito, transparencia e imparcialidad”, según la nota remitida al rectorado.

“Diversos funcionarios con antigüedad ya en el puesto fueron removidos o trasladados tras haber participado en actividades sindicales o manifestado apoyo a candidatos ajenos al movimiento oficialista del Decano, configurando un acto de persecución gremial”, agregan en la misiva, que en total tiene otras tres presuntas irregularidades cometidas por González Morel.

Mismo modus operandi

En paralelo a la presentación de la nota, estudiantes de Derecho UNA protagonizan una serie de protestas en contra de la gestión del decano González Morel, acusándolo entre otras cosas, de no abrirse al diálogo con el sector.

El domingo por la noche, realizaron una protesta frente a su domicilio particular y, a la noche siguiente, el lunes, “tomaron” la sede de la Facultad, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción.

El mismo grupo de alumnos protagonizó protestas similares durante la gestión de la anterior decana, la cartista Myriam Peña, quien terminó renunciando al cargo el 30 de abril de este año.

Entonces, asumió en su reemplazo quien era el vicedecano de Derecho, Carlos González Morel, promovido en esos meses por Jorge Bogarín, quien ahora presiona por sacarlo del puesto.

El candidato del clan Bogarín

Si González Morel abandona el puesto de decano, el principal candidato a sucederlo es el vicedecano actual, Marco Aurelio González, ex procurador general de la República.

González, quien entró por la ventana al cargo de vicedecano, es además el principal candidato de Bogarín para asumir el decanato de Derecho UNA.

Docentes y especialistas en Derecho aseguran que su mandato como vicedecano es nulo o ilegal, puesto que si bien ya no está en la Procuraduría, tiene un puesto en el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que sería incompatible con el cargo en la facultad.