IPS: Denuncian cruel maltrato a paciente terminal en Hospital Central

El sistema de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a ser blanco de críticas tras la difusión de una desgarradora carta abierta escrita por Jesica Lugo, quien denunció el maltrato e indiferencia que sufrió su padre, don Alfonso Lugo, por parte de una enfermera en el Hospital Central.

Lea más: “¿Para qué trabajar en IPS?”: habría renuncia de médicos, denuncia gremio

Según el relato que realiza la denunciante en sus redes sociales, el incidente ocurrió el 1 de agosto pasado en la sala de contingencia del piso 1 de Urgencias del IPS. El padre de Jesica había ingresado por un cuadro de síncope, pero estaba en la etapa final de un cáncer agresivo.

IPS: Negligencia y burlas en la guardia

Lugo relató que una enfermera, a quien identifica con el nombre de “Nelly”, tomó su turno a las 18:00 de aquel día y pese a que se le pidió reiteradamente que asistiera al paciente, porque sentía “dolores al respirar”, la enfermera, visiblemente molesta, ignoró los llamados en varias ocasiones.

Según el relato que hace Jesica, la situación escaló cuando buscó al médico directamente, pero la enfermera le dio a entender al profesional de la salud que el paciente y su hija estaban exagerando o mintiendo sobre el dolor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jesica cuenta en su relato, que el maltrato de Nelly siguió hasta el punto que se entrometió en el pedido de la familia de cambiar de sala al paciente, que con enfermedad pulmonar, estaba en un área con casos de covid. “Él está bien acá, no hay camas disponibles, ya le revisé y está bien, ¡no sé de qué se quejan!”, fue la respuesta que dio la enfermera, según la denunciante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Último cumpleaños sin asistencia

La denunciante aseguró que esa noche, don Alfonso no fue asistido ni una sola vez: no le cambiaron el suero, no le tomaron los signos vitales, ni le dieron la medicación que se le estaba suministrando. Al día siguiente, 2 de agosto, don Alfonso cumplió 79 años postrado en la cama, aguantándose el dolor que sentía, afirmó su hija.

Lea más: Crisis en IPS: pacientes crónicos denuncian carencia de fármacos desde hace seis meses

“Nelly, papá tenía cáncer, que según vos mintió y no sentía dolor, estaba enfrentando la etapa final de un cáncer muy agresivo que le estaba carcomiendo por dentro; ese abuelito que juzgaste de artista recibió su último cumpleaños secándose las lágrimas porque te daba flojera ponerle un analgésico”, lamentó Jesica en su carta, resaltando que solo buscaba un poco de “humanidad” en medio del sufrimiento de su padre, quien murió dos días después.

Pese a la terrible experiencia, la familiar del paciente agradeció a los “excelentes seres humanos” del área de Polivalentes del Hospital Central, “quienes sí honraron su vocación”. La carta subraya la necesidad de que el personal de blanco recuerde que trata con vidas humanas y no con objetos sin sentimientos ni dolor.