Tras polémicas incautaciones, DNIT y productores buscan acuerdos para frenar el contrabando

Representantes de productores frutihortícolas de distintos puntos del país se reunieron con autoridades de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) luego de supuesta incautación irregular de mercaderías en los últimos días.

Tras la reunión, Marcial Gómez, representante de la Federación Nacional Campesina (FNC), señaló que las autoridades de la DNIT se comprometieron a buscar mecanismos para facilitar la formalización de los pequeños productores y el combate al contrabando.

El gerente ejecutivo de la DNIT, Braulio Ferreira, destacó calificó como positivo el resultado de la reunión. “Hemos coincidido de que el diálogo constructivo y respetuoso es el canal irrenunciable a los efectos de poder avanzar en la lucha con este flagelo”, dijo.

Añadió que el contrabando “es un flagelo” y que, en esa línea, los miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) “son aliados estratégicos de la DNIT”.

Coincidieron DNIT y productores

Ferreira explicó que se acordó apostar a la formalización, con una hoja de ruta para visitar diferentes zonas del país y explicar los beneficios del proceso.

También mencionó la importancia de fortalecer las entidades del Estado, señalando que la lucha contra el contrabando debe ser “multidisciplinaria”, con el apoyo de la Fuerza Armada, el Ministerio Público, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Productores y DNIT hallan coincidencias

Ferreira aseguró que el encuentro permitió acercar posiciones entre ambos sectores y reconoció que los procedimientos podrían simplificarse o hacerse menos aparatosos.

“Al final de esta reunión hemos encontrado más coincidencias que diferencias. Tal vez nuestro error podría ser de repente en la forma en la que estamos llevando a cabo nosotros los procedimientos. No nos cerramos a corregir, a ver una mejor manera de realizar los procedimientos”, sostuvo.

Caso del productor chaqueño

Consultado sobre el caso del productor de cebolla chaqueño al que se le incautaron 90.000 kilos, Ferreira sostuvo que “no fue una cuestión arbitraria, no una cuestión antojadiza el hecho de los controles”.

“Los procedimientos elaborados por la DNIT son el resultado de denuncias de sectores que comunican presuntos hechos irregulares”, agregó.

Explicó que el caso está en etapa de sumario en la sede de Aduanas. “No podemos afirmar que es producto de contrabando porque eso está en una etapa de sumario ahora en sede de Aduanas. Sí podemos mencionar que tenemos indicios de que es así. Lógicamente, se garantiza el debido proceso”, dijo.

Ferreira indicó que ya se devolvieron 1.600 bolsas de cebolla al productor afectado y que 2.600 bolsas siguen pendientes.

Lea más: Productor chaqueño destacado por el MAG denuncia incautación de su cosecha por la DNIT

Titular de DNIT no participó

En el encuentro, participaron Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la DNIT; Juan Olmedo, gerente general de Aduanas; Roque González, director de Gabinete; y Luis Villalba, director general de Prevención de Contrabando. Oscar Orué, director de la DNIT, no estuvo presente por encontrarse de permiso.