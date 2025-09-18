ANDE: la demanda por cripto e inteligencia artificial desafían al sector eléctrico

El evento es organizado por primera vez en nuestro país por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), ANDE, Pacier y el programa Get Transform.

Con la participación de referentes del sector energético nacional e internacional, de autoridades nacionales y representantes de organismos multilaterales, la actividad arrancó en la renovada sede social y cultural de la ANDE. Esta estuvo encabezada por el presidente de la ANDE y vicepresidente de la CIER, Ing. Félix Sosa, así como por el presidente de la CIER, Ing. Marcelo Cassin.

Además, estuvieron presentes el viceministro de Minas y Energía, Abog. Mauricio Bejarano. También participaron los directores de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías (lado paraguayo) y el economista Enio Verri (lado brasileño); los directores de la Entidad Binacional Yacyretá, Lic. Luis Benítez (lado paraguayo) y el Ing. Alfonso Peña (lado argentino).

Pionero en integración

Sosa destacó que Paraguay es pionero en la integración energética regional, desde la operación de la central hidroeléctrica Acaray en 1968 y los primeros acuerdos con Brasil y Argentina en 1969.

Señaló que las centrales binacionales Itaipú y Yacyretá se convirtieron en símbolos de esta integración, que une de manera permanente a los países.

Las jornadas de debate, el encuentro reúne a representantes de Ministerios de Energía, entes reguladores, planificadores y operadores del sistema eléctrico, Comités Nacionales y Regional de la CIER, ejecutivos, directores y gerentes del sector eléctrico regional.

También, a representantes de organismos multilaterales de financiamiento. El objetivo es discutir los avances en integración eléctrica entre países, los nuevos proyectos requeridos y los principales retos energéticos de la región.