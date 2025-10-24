Conocé las encuestas que ejecuta el INE

Nancy Cano, directora de la Dirección de Estadísticas Laborales y Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que se encuentra en ejecución la Encuesta Permanente de Hogares Continua, además de la encuesta de presupuestos familiares.

Diferencia entre las dos encuestas

Encuesta Permanente de Hogares : tiene como principal objetivo la recolección de los datos actualizados de las condiciones de vida de la población paraguaya y recoge datos sobre características de la vivienda, datos de los servicios básicos, sobre salud, educación, pobreza monetaria multidimensional y permite la generación de indicadores del mercado laboral en forma trimestral, así como los indicadores de pobreza monetaria multidimensional. Cubre Asunción y área metropolitana, son 11 distritos del departamento central urbano.

Encuesta de presupuestos familiares: tiene como principal objetivo la actualización de la lista de bienes y servicios de la canasta de índice de precios al consumidor. Se realiza en casi todo el país, excepto Boquerón y Alto Paraguay.

La Encuesta Permanente de Hogares Continua se realiza todos los años de enero a diciembre. En cambio, la encuesta de presupuestos familiares se realiza cada 10 años.

“Actualmente, en el marco de un convenio entre el Banco Central y el Instituto Nacional, estamos realizando la sexta encuesta de presupuestos familiares. Esta recoge los datos durante 12 meses consecutivos y la responsabilidad del INE es la ejecución del trabajo de campo y del Banco Central el procesamiento de datos, el análisis y la actualización del índice de precio al consumidor”, indicó.

Cómo identificar a los verdaderos censistas