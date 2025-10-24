Eligio Ayala: la trágica muerte del “mejor Presidente” del Siglo XX

Este fin de semana se llevarán a cabo en Asunción las últimas funciones de “Eligio Ayala. La muerte del pensador de Rodin”. La puesta en escena aborda la figura de Eligio Ayala, considerado por muchos, como el historiador Fabián Chamorro, el “mejor presidente que tuvo Paraguay en el siglo XX”, y se adentra en la llamativa y trágica forma en que murió, hace exactamente 95 años.

Chamorro destacó el éxito de la obra que busca llevar la historia de la República del Paraguay al escenario de una manera amena, y recordó el valioso legado de Ayala, cuyo fallecimiento ocurrió en medio de un drama pasional cuando era ministro de Hacienda, un 24 de octubre de 1930.

Lea más: El patriotismo de Eligio Ayala

Levantó un país y enfrentó la corrupción

El historiador recordó que Eligio Ayala, nacido en 1879, asumió la presidencia de Paraguay en 1924, encontrando un país devastado tras la revolución de 1923. “Para mí, el mejor presidente del siglo XX. Encontró un país devastado... Y con austeridad y honestidad levantó el país económicamente”, afirmó.

Detalló que, desde una economía saneada, Ayala cimentó la preparación para la Guerra del Chaco, comprando armamentos y enviando militares a capacitarse en el exterior. Su rectitud y carácter incorruptible se manifiestan en anécdotas documentadas por el historiador:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin privilegios, ni para su jefe: Cuando el entonces presidente José P. Guggiari le pidió dinero para una obra, Ayala, siendo su ministro de Hacienda, le contestó: “Que pague de su bolsillo”.

Arrojado por la ventana: Cuentan los registros históricos que un comerciante argentino se atrevió a ofrecerle una coima para ingresar productos más baratos al Paraguay, exonerándose de gastos aduaneros. Ayala no solo lo echó de su despacho, sino que, en un acto extremo, lo terminó “tirando por la ventana” del Palacio Presidencial, diciéndole que los ladrones salían por ese lugar, afirmó Chamorro.

Lea más: Detalles de la trágica y embarazosa muerte de Eligio Ayala

La tragedia que terminó con la muerte de Ayala

Al momento de su muerte, Eligio Ayala ya había dejado la presidencia en 1928 y se desempeñaba como ministro de Hacienda de José P. Guggiari. La tragedia ocurrió en la noche del 23 de octubre de 1930.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El historiador relató que Ayala no estaba casado y mantenía una relación con varias mujeres, pero se había enamorado de una de ellas, Hilda Díaz, quien era de un nivel social diferente al suyo, lo que le impedía formalizar la relación. El drama se desató cuando ella encontró un hombre que sí le proponía un compromiso formal y oficial.

Ayala, al saber de la relación que ella mantenía con Bareiro, “pierde la cordura” y, según el relato de Chamorro, la noche del incidente, fue a pie hasta la casa que él le había comprado a Hilda.

“Él atropella la casa, según el relato policial, él patea el portón y, como no le atendían, comienza a golpear las ventanas de la casa hasta que sale el otro hombre ya armado”, detalla el historiador.

Asesinado con un arma que él mismo compró

Se desató un enfrentamiento a tiros entre ambos hombres. Bareiro murió en el acto, mientras que Eligio Ayala fue herido gravemente. Irónicamente, el arma que terminó hiriéndole de muerte fue una que él mismo había regalado a Hilda Díaz para su protección.

Tras el suceso, Ayala aún tuvo la fuerza para caminar tres cuadras hasta una parada de taxi. Se dirigió a la casa de su médico, el Dr. Cayetano Masi, quien lo derivó a un sanatorio donde finalmente falleció a las 14:25 del 24 de octubre de 1930.

El historiador resaltó que la obra teatral no solo aborda el legado político de Ayala, sino también su faceta privada, buscando “dar a entender que a pesar de lo grande que fue, era un ser humano”.

Un aniversario Olvidado

La obra que retrata esta historia se presenta por última vez este fin de semana en el Arlequín Teatro. Chamorro reveló que están preparando propuestas para llevar la producción teatral a otros puntos del país como Ciudad del Este, Encarnación y el Chaco, pero dependen de la disponibilidad de los actores.

Las entradas se adquieren en Passline y todavía quedan algunas pocas para el sábado y el domingo. Para hoy ya no tienen ningún boleto disponible.