Abandono del MEC: techo de aula cayó en escuela indígena y asistencia no llega

Niños indígenas dan clases a la intemperie, en un aula completamente destechada, luego de que una tormenta derribó las chapas que cubrían el salón, el 21 de setiembre pasado, en la Escuela Básica N° 14.946 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

A pesar de que el incidente ocurrió hace ya más de un mes y que haya sido comunicado de inmediato por la comunidad, la reparación de la sala de clases no llega.

Mientras, los niños dan clases a la intemperie, dentro del aula destechada, expuestos al intenso calor o a las inclemencias del tiempo, lo que los obliga a suspender las actividades académicas en caso de precipitaciones.

El centro educativo pertenece a la comunidad indígena La Paciencia, del Pueblo Angaite, quienes comunicaron de inmediato la situación a la directora departamental de Educación de Presidente Hayes, Lilian Irala, quien delegó la situación a la Municipalidad local y a la Gobernación, según indicaron.

Para pedir votos sí son rápidos, denuncian

Silvestre Aguilera, director de la escuela, lamentó que poca celeridad de las autoridades para brindar asistencia a la comunidad.

“Para pedir votos en la comunidad indígena, las autoridades pertinentes están presentes, pero para dar un sustento de apoyo económico, apoyo administrativo, están siempre ausente. Por su parte, el MEC se luce con su ausencia”, apuntó.

Lilian Irala, directora departamental de Educación de Presidente Hayes, aseguró que consiguieron una donación de chapas para techar nuevamente el aula afectada. Los materiales fueron proveídos por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Ya tienen chapas, según el MEC

“El 21 de setiembre recibimos la noticia y el 23 ya pedimos la asistencia de la Municipalidad de Puerto Pinasco, que se comprometió a poner toda la mano de obra para colocar las chapas”, indicó.

La funcionaria aseguró que los materiales ya están como para ser entregados, pero existe un inconveniente. “Los caminos están intransitables debido a las últimas lluvias, el acceso es difícil en muchos lugares acá en el Bajo Chaco”, remarcó.

Remarcó que el MEC no cuenta con fondos para este tipo de casos, por lo que deben recurrir a otras instituciones, como ocurrió con la SEN.