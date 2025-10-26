Jefe del MEC utiliza a directores para impulsar candidatura de su esposa

Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez, realizó este viernes un mitín político en el local de la Asociación de funcionarios de esta cartera estatal (Afemec).

El alto funcionario educativo impulsa, a través del ministerio, la candidatura de su esposa, Romina Medina, para concejala de Asunción por el movimiento oficialista Honor Colorado de la ANR, con miras a las elecciones municipales del 2026.

Américo Ramírez, supervisor de apoyo técnico pedagógico de Asunción, zona 6, es su “jefe de campaña”, según denuncian directores de instituciones educativas de la capital, que no se identifican con el oficialismo. En el afiche de invitación para el acto en Afemec, aparece como “coordinador”.

Tras el encuentro, el supervisor publicó en redes sociales: “un honor para el equipo apoyar la precandidatura de una excelente persona, una auténtica colorada a la concejalía de Asunción”.

Directores en acto proselitista

Además del supervisor Américo Ramírez, participó del encuentro y dio unas palabras Lidia Barrios, nada más y nada menos que directora de Gestión Educativa de la capital.

También estuvo presente Hernán Mercado, director de la Escuela Básica N° 228 Delfín Chamorro, del barrio Roberto L. Petit; la directora Eva Ruiz Díaz, de la escuela Básica N° 5 General Díaz.

Otro que participó del mitín partidario fue Ever Cardozo, actual director del Colegio Nacional Luis Pasteur, ubicado frente al Hospital de Trauma, entre los que pudimos identificar.

La pre candidata a concejala, Romina Medina, agradeció a todos los funcionarios del MEC presentes en el acto. “Agradezco profundamente a los supervisores, directores y docentes que participaron, aportando su experiencia, visión y apoyo en este inicio de camino”, manifestó.

Cuestionan uso de local de funcionarios

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), cuestionó el uso del local de la asociación de funcionarios para actos proselitistas.

“Habría que ver si dentro del estatuto de Afemec, que debería ser un sitio con espacio para todos los funcionarios, está permitido realizar este tipo de eventos de tinte partidario”, apuntó.

El director de una escuela, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, criticó que directores de escuelas capitalinas se presten a este tipo de actos. “Si no apoyás su causa no llega nada a las instituciones educativas, es una vergüenza”, lamentó.

Intentamos comunicarnos con el jefe de Gabinete del MEC, Aníbal Zapattini, pero no respondió a nuestro mensaje a su teléfono celular, a través del Whatsapp.

Presiones a directores

Espínola indicó que desconoce el caso de Asunción, pero asegura que en Ciudad del Este, afines al candidato a la intendente por la ANR, Roberto González, hay presiones y promesas de todo tipo para los directores.

“Te vamos a arreglar tu techo, vamos a ponerte el vallado perimetral”, son algunas promesas, según dijo.