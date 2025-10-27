Exponen que hijo del fiscal general cuenta con protección y privilegios

En un comunicado difundido este lunes, Carolina Palacios Guimaraes, secretaria general del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay (Simipar), cuestionó de forma dura al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

En ese sentido, Palacios recordó que, el 25 de agosto pasado, Axel Emiliano Rolón, hijo del fiscal general, fue denunciado por abuso sexual en niños, luego que un examen forense confirmara una lesión en el menor.

Para dimensionar la gravedad de la situación en torno al fiscal general del Estado, Palacios realizó un paralelismo con la denuncia de violencia familiar que afectó a su hijo anteriormente.

“La misma causa (violencia familiar), con la misma fiscal, el señor Juan Villalba fue imputado y tuvo prisión preventiva. La misma fiscal, con otra víctima, pero como victimario el hijo de Emiliano Rolón, la denuncia fue desestimada. No fue ni imputado y no tuvo prisión preventiva”, indicó.

Por otra parte, la secretaria general de Simipar aseguró que los privilegios de Axel Rolón no terminan ahí, sino también recibe cuidados de enfermeros y enfermeras del Ministerio Público 24 horas al día.

Explicó que este cuidado personal comenzó entre el 10 y 11 de noviembre de 2024, cuando Axel Rolón fue internado en un sanatorio privado para desintoxicarse.

“La directora de Talento Humano ofrecía permisos o comisiones para que los que estaban de servicio dejen su lugar de trabajo para cuidar a Axel Rolón en un sanatorio privado”, comentó.

A seguido señaló que estos cuidados no eran para suministrarle medicamentos, sino que era para hacer de dama de compañía.

“Esta mañana me llamaron varios compañeros preocupados por mi seguridad física y también por mi seguridad laboral, porque dicen que el señor Emiliano Rolón está buscando causales para desvincularme del Ministerio Público”, finalizó.