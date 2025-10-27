Mafia de pagarés: víctimas plantearán pérdida de investidura de ministros de la Corte

Víctimas de la Mafia de los Pagarés adelantan que el próximo lunes van a presentar pedido de juicio político contra varios ministros de Corte por actuar con complicidad ante el escándalo.

“La corte no se comportó conforme a la magnitud de los hechos” dijo Pedro Coronel, vocero de la coordinadora de víctimas de la Mafia de los Pagarés.

“Hoy vinimos a hablar con algunos diputados y marcamos agenda para este lunes, en el que vamos a presentar el pedido de juicio político a algunos miembros de la Corte Suprema y contra algunos ministros porque consideramos que no están haciendo su trabajo, porque las 17.000 familias siguen sufriendo”, expresó Coronel.

Luego sostuvo: “Acá se están violentando los derechos humanos fundamentales”.

Ante la consulta sobre si confían en el apoyo por parte de los diputados, expresó: “Creemos que sí, porque ellos representan al pueblo”, dijo.

Ellos entienden que desde la Corte cubren a ciertos funcionarios que son parte del esquema de la Mafia de los Pagarés. “En lugar de colaborar, están ralentizando este proceso. Creemos que están actuando así por complicidad, no por negligencia”, finalizó.