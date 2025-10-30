Investigan festejo de cumpleaños de hija de presunto narco dentro de cárcel de Encarnación

Dentro del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación, Faustino Ramón Aguayo Cabañas, sindicado como presunto líder de una organización de tráfico de cocaína, habría celebrado el cumpleaños de su hija el sábado pasado. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por la madre y la organizadora del evento.

El Ministerio de Justicia (MJ) confirmó que abrió una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“El Ministerio ha dispuesto de manera inmediata la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existió complicidad o negligencia por parte del personal penitenciario, en el caso de comprobarse el hecho aludido”, indica el comunicado.

El MJ indicó que podrían aplicarse sanciones disciplinarias, traslados o denuncias penales en caso de violaciones a la normativa. También destacó que “no tolerará ningún tipo de privilegio indebido ni actos que vulneren el principio de igualdad” entre los reclusos.

Festejo publicado en redes sociales

Las imágenes de dos celebraciones para la niña -una con decoración de Scooby-Doo y otra de Lilo y Stich- fueron publicadas en Instagram por Tatiana Bieber, identificada como organizadora de eventos en Encarnación, y republicadas por la madre de la menor, Keldryn Romero.

Según las publicaciones, el recluso participó en el festejo con decoración de Scooby-Doo. En dicha celebración, además de la madre, asistieron otras mujeres.

Tras la viralización, ambas mujeres eliminaron las fotos. Hasta el momento, se desconoce si ambas celebraciones fueron realizadas en el penal.

Declaraciones del director de Establecimientos Penitenciarios

El director de Establecimientos Penitenciarios del MJ, Rubén Peña, señaló que la investigación se inició tras la viralización de las imágenes y la denuncia del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, cuya hija habría sido asesinada en un caso vinculado a Aguayo Cabañas.

“La investigación está a cargo de nuestra Dirección de Asuntos Internos y Lucha Anticorrupción y las medidas que tomó la Dirección General en este suceso es la de pedir informes pormenorizados al director del Cereso”, explicó.

Peña aclaró que, según la Dirección del penal, el interno había solicitado permiso para un festejo familiar con ingreso de torta, lo cual -dijo- es habitual, pero la ostentosa decoración que aparece en las fotos excede los protocolos.

“Lo que se va a investigar es el horario, el lugar, si hubo autorización, quiénes participaron y la decoración que aparece en las fotografías. Todas esas cosas serán investigadas para determinar si existió alguna irregularidad”, detalló.

Ostentación sale del protocolo

El director reiteró que el sistema penitenciario busca fortalecer el vínculo familiar como parte de la rehabilitación de los internos, pero que cualquier ostentación fuera de protocolo se considera irregular.

“Una cosa es autorizar una reunión familiar de un grupo restringido y el ingreso de una torta para eso, pero que después veamos en fotografías un tipo de ornamentación que ya no condice con eso”, dijo.

Próximos pasos y medidas

Peña aseguró que el Ministerio tomará todas las acciones necesarias en caso de confirmarse irregularidades, incluyendo sanciones penales a funcionarios.

Agregó que hasta el momento no se ha removido al director del penal ni se ha trasladado al recluso.