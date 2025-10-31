Escobar: cuestionan posible direccionamiento de sede fiscal a ciudad natal del fiscal general

Funcionarios de las fiscalías de Yaguarón, Paraguarí, Carapeguá, Quiindy e Ybycuí, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalia, expresaron su descontento, señalando que en todos estos distritos se trabaja en edificios alquilados.

También denuncian que, pese a contar en algunos casos con terrenos municipales donados por la Municipalidad o mobiliarias, no existen proyectos concretos de construcción para un local propio.

Durante la reunión que se mantuvo ayer en la Gobernación de Paraguarí, la representante de la organización civil de Paraguarí, Olga Villalba, señaló “Queremos saber por qué no se priorizan las sedes que hace años esperan infraestructura propia, en especial se aguarda la construcción de un local propio de la fiscalía en la capital departamental”.

Ante los cuestionamientos, la fiscal adjunta del Área XV, María José Abed Oviedo, aclaró que la iniciativa en Escobar “es apenas un proyecto en estudio” y que su ejecución dependerá de la aprobación final de la cooperación coreana.

El proyecto, que está siendo coordinado por la Fiscalía General del Estado, con apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), representa una millonaria inversión internacional destinada al fortalecimiento de la infraestructura del Ministerio Público.

KOICA realizó reconocimiento del terreno en Escobar

Una comitiva integrada por representantes de la KOICA, del Ministerio Público y autoridades departamentales y municipales de Escobar realizó ayer el reconocimiento del terreno donde se prevé instalar la futura sede de la fiscalía zonal, el laboratorio forense y la morgue judicial.

El predio, de unas dos hectáreas, fue donado por un poblador del lugar cuyo datos no trascendió, y durante la visita se abordaron los aspectos técnicos preliminares del proyecto.

Participaron la intendenta municipal María Cristina Espínola, la fiscal adjunta Abed Oviedo, y el equipo técnico de KOICA, integrado por: Jin Lee Kim, vicedirectora de KOICA en Paraguay; Joong-Seok Seo, líder del equipo de expertos; Eun-Yeong Kim, experta en Monitoreo y Evaluación; Hyungheon Kim, especialista en TIC; Kwanhee Lee, experto en Prevención del Crimen; y Yoosang Nicholas Bang, especialista en Construcción.

También acompañaron representantes del Ministerio Público, la arquitecta Rosa Doria de la Dirección de Obras y Proyectos, y autoridades policiales encabezadas por el comisario Juan Carlos Vera, jefe de la Comisaría Policial de Escobar.

Descentralización y fortalecimiento institucional

La fiscal Abed Oviedo destacó que el proyecto apunta a modernizar y descentralizar los servicios del Ministerio Público, fortaleciendo la capacidad de respuesta en el interior del país.“Un laboratorio forense y una morgue moderna permitirán mejorar el acceso a la justicia y optimizar la labor técnica de las investigaciones”, subrayó.

Los expertos coreanos agradecieron la hospitalidad de las autoridades locales y confirmaron que la información recabada será enviada a Corea para su análisis y posterior decisión sobre la aprobación del proyecto.