Nativos sin respuestas: llevan más de un mes manifestándose en el km 175 de la Ruta PY02 exigiendo asistencia del Indi

Los manifestantes pertenecen a diversas comunidades del distrito de Caaguazú, y desde el 27 de septiembre, reclaman al Indi la provisión de alimentos atrasados, la culminación de proyectos de agua potable y la construcción de caminos de todo tiempo.

Lea más: Nativos mantienen cierre intermitente en la Ruta PY02 desde hace un mes en Caaguazú

Ante la falta de respuestas, los indígenas mantienen cierres intermitentes de unos 30 minutos en la Ruta PY02, realizándolos dos a tres veces por día, lo que no afecta gravemente el tránsito vehicular.

El representante de los manifestantes, Richard Vargas, expresó su frustración indicando que volvieron a ser ignorados por el Indi, pese a las promesas de respuestas concretas. Dijo que las familias sobreviven gracias a la solidaridad ciudadana y al apoyo voluntario de agentes policiales que los asisten en el lugar. Aseguró que no abandonarán la zona hasta obtener una solución real a sus reclamos.

Lea más: Nativos de Caaguazú viven en total abandono y sin asistencia del Gobierno

Por su parte, el director de Logística del Indi, Fernando Román, había señalado el pasado martes 28 que la institución entregó víveres a varias comunidades entre el 16 y el 18 de octubre, aunque reconoció que algunas quedaron sin asistencia debido a la falta de recursos. Afirmó que se están realizando gestiones para completar la ayuda pendiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

ABC Color intentó nuevamente comunicarse con el funcionario este viernes, pero tras varias llamadas a su número celular con terminación 169, no respondió. En caso de que desee brindar aclaraciones sobre el tema, esta redacción mantiene abierta la posibilidad de diálogo.