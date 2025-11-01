Fiscalía pide ejecutar fianza de G. 250 millones al exintendente Roberto Cárdenas

La fiscala de Ejecución Celia Beckelmann solicitó a la jueza Maria Lidia Wyder que intime al ex intendente de la ciudad de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez a que se presente para cumplir su condena a 8 años de cárcel por el desvío de la suma de G. 859.155.192 proveniente de la ley de Fonacide, que debía ser destinada a obras de remodelación y ampliación de varias instituciones educativas de la ciudad entre noviembre del año 2012 y diciembre de 2013.

La agente del Ministerio Público pide a la jueza de Ejecución que la intimación al político colorado sea bajo apercibimiento de que si no se pone a disposición para el cumplimiento de su pena, se procederá a ejecutar la fianza real de G. 150 millones, que pesa sobre un inmueble de su pertenencia, ubicado en la ciudad de Lambaré; además de la fianza personal del Abg. Julián Vega Insfrán, por otros G. 100 millones.

Lea más: Reiteran orden de captura de Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel por corrupción

Atendiendo lo establecido en el Art. 258 del Código Procesal Penal, Beckelmann pide fijar un plazo de cinco días para la comparecencia de Roberto Cárdenas, a fin de cumplir su condena; y que la intimación sea notificada a los fiadores, advirtiéndoles que si el ex intendente de Lambaré no se presenta, las fianzas serán ejecutadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para dicho efecto la fiscal Celia Beckelmann solicita a la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer que decrete el embargo preventivo sobre el inmueble perteneciente al condenado, además de las medidas de prohibición de innovar y contratar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Condena a 8 años por corrupción con Fonacide

El 23 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Yolanda Portillo (presidente), Yolanda Morel y Elsa García, condenó al exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez a 8 años de pena privativa de libertad, por los hechos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

Lea más: Comitiva buscó en su casa a Roberto Cárdenas, pero ya no estaba

También fue sentenciado en el juicio oral a 6 años de cárcel el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo, como autor de lesión de confianza y cómplice del delito de actividades peligrosas en la construcción.

De igual manera, fueron penados con 3 años de prisión el encargado de la Dirección de Obras del municipio lambareño Carlos María Mendieta Candia y el titular de la empresa ADC Construcciones, Alejandrino Duarte Centurión, cuya firma fue la que se encargó de las obras en cuatro instituciones educativas. Las penas de estos fueron confirmadas por la Sala Penal de la Corte, que rechazó los recursos de casación planteados por las defensas.

Las pruebas producidas en el juicio oral por los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres, demostraron, que los condenados ocasionaron al municipio lambareño un daño patrimonial de G. 859.155.192, mediante la construcción de obras, remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en instituciones educativas de la ciudad, entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.

Lea más: Cuarta condena por corrupción al exintendente Roberto Cárdenas, pero no va a la cárcel