Consejo de la Magistratura conforma ternas para cargos vacantes de Fiscalía

En sesión ordinaria de este lunes, los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) conformaron nueve ternas para ocupar los cargos que quedan vacantes, por razón del fenecimiento de mandato de sus titulares. En este caso específico, fueron elegidos postulantes para agentes del Ministerio Público. Las mismas serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su tratamiento y designación.

Una de las primeras ternas conformas por el órgano extrapoder es para el cargo de fiscal de Alto Paraná, específicamente, para la Unidad Especializada en Delitos Ecológicos. Además, deberá encargarse de la Región II que comprende Alto Paraná y Canindeyú, específicamente la Fiscalía Zonal de Salto del Guairá.

Para dicha área están pugnando por el cargo los fiscales Laura Celeste Guillén Colmán (591,68 p), así como los abogados Juan Denis González (475,04 p) y Joel Alcides Alvarenga Báez (469,28 p).

Por otra parte el fiscal Eduardo Javier Alegre Jara (540,08 p), así como los abogados Diana Luz María Jara Caballero (514,7 p) y Verónica Noemí González González (440,44 p), están ternados para la Fiscalía Penal de la zona de Santa Rosa, departamento de Misiones.

Pugnan por el cargo de fiscal Electoral de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, la fiscala Marta Elena Leiva Martínez (491,1 p), así como los abogados Cesar Hernán Domínguez Narváez (458,82 p) y Carlos Alfonso Pereira Ruiz Díaz (441,5 p).

Más ternados buscan ocupar cargos

Para la fiscalía zonal de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, los miembros del Consejo de la Magistratura ternaron para el cargo de agente fiscal penal a la fiscala Vilma Mabel González Contreras (470,8 p), al igual que los abogados Cristian Antonio López Vázquez (468,4 p) y Liliana Mabel Talavera Roa (333,56 p).

Para el cargo de agente fiscal en lo penal de la zona de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, están ternada la fiscala Sonia Del Carmen Sanguinés Bidondo (582 p), quien actualmente tiene los casos relacionados a los ataques a periodistas.

En la misma terna de Sanguinés Bidondo, también compiten los abogados Rosana Carina Penayo Flor (504 p) y Víctor Javier Candia Trombetta (494,66 p).

Por otra parte, los consejeros conformaron ternas para ocupar los cargos de agente fiscal itinerante, multifuero. En cada terna están: el fiscal Juan Carlos Ruíz Díaz Parri (545,42 p); la fiscala Zully Concepción Figueredo Silva (521,6 p), asignada actualmente a la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos.

También conforma una de las ternas la fiscala Susana Beatriz González Ríos (534,4 p), quien actualmente está asignada a una dependencia de la Unidad Especializada de Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

Mientras que, en otra terna para fiscal itinerante está la agente fiscal Laura Soledad Romero López (516,1 p), quien actualmente está asignada a la fiscalía zonal de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. La misma tuvo el terrible caso de la joven Katia Brítez, que culminó en condena con la máxima pena por feminicidio para el único acusado.