IPS anunció que reducirá a 5 años la antigüedad para aplicar carga horaria de 12 horas

El Instituto de Previsión Social (IPS) respondió a la creciente presión y las recientes amenazas de renuncia masiva de 80 médicos de Itapúa, anunciando un cambio significativo en su plan gradual para aplicar la Ley N° 7137/2023 de carga horaria de 12 horas por vínculo. El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, confirmó a ABC que la previsional reducirá de 15 a 5 años la antigüedad requerida para que los profesionales médicos se acojan a este beneficio.

Lea más: Anestesiólogos de IPS revocan renuncias tras promesa de reducción horaria

“Tenemos un plan. Estamos en una etapa de reingeniería de recursos humanos”, explicó León, señalando que actualmente más de 4.800 profesionales siguen cumpliendo una carga horaria de 24 horas.

León detalló que el IPS ya había logrado que más de 1.240 médicos se acogieran a la reducción en los últimos 16 meses, con un corte anterior de 15 años de antigüedad. Sin embargo, el nuevo plan busca acelerar el proceso y lograr la “universalidad de la aplicación de la ley”.

Lea más: La reducción de la carga horaria para los anestesiólogos será desde marzo

El nuevo plan de reducción tendrá dos puntos focales importantes a partir del 1 de marzo, afirmó el gerente de Salud: la inclusión de contratados y, reducir la antigüedad mínima requerida a 5 años de antigüedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Recursos y concursos

El gerente de Salud enfatizó que la aplicación de este plan está sujeta a la disponibilidad de recursos financieros y a que los servicios asistenciales no se resientan, tal como lo establece la ley.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“De 15 años de antigüedad, se bajará a 5 años. Creemos que es un enorme paso para todos”, dijo León, aunque fue taxativo al condicionarlo a los recursos financieros del IPS.

Lea más: Ultimátum al IPS: 80 médicos de Itapúa amenazan con renuncia masiva por carga horaria

Finalmente, recordó que todos los procesos de incorporación de nuevos profesionales que el IPS deba realizar a lo largo de 2026, para cubrir el déficit de horas, deberán pasar por un concurso de oposición, de acuerdo con la Ley de la Carrera Civil, vigente desde el pasado 16 de julio.

Este anuncio llega poco después de que médicos anestesiólogos también presentaran sus renuncias exigiendo el cumplimiento de la ley. Posteriormente, el IPS acordó con ellos la aplicación de las 12 horas universales a partir de marzo del 2026.