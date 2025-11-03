Médicos aún esperan respuesta clara de IPS sobre carga horaria de 12 horas

El Instituto de Previsión Social (IPS) respondió a la creciente presión y las recientes amenazas de renuncia masiva de 80 médicos de Itapúa, anunciando un cambio significativo en su plan gradual para aplicar la Ley N° 7137/2023 de carga horaria de 12 horas por vínculo.

La previsional indicó que reducirá de 15 a 5 años la antigüedad requerida para que los profesionales médicos se acojan a este beneficio.

Sobre este punto, la doctora Andrea González, médica del Hospital del IPS de Encarnación, apuntó: “Todavía no tenemos una respuesta clara. La negociación que se hicieron con IPS es solamente con los anestesiólogos y eso no beneficia todavía al total de los médicos. Es por eso que seguimos con las marchas y las manifestaciones, aguardando que es lo que ofrece la previsión social”.

Seguido indicó: “Tenemos una promesa que para este martes, ellos estarían alzando una propuesta que es para todos los médicos y el cual beneficiaría al total. Pero todavía desconocemos cuáles van a ser las reglas. Pero, si no va a beneficiar a la totalidad de los médicos, no la vamos a aceptar”.

La doctora González señaló que antes de aceptar cualquier propuesta, primero se tiene que evaluar cómo se va a estar dando ese beneficio con cinco años de antigüedad. “Queremos tener documentos, porque estamos exigiendo una ley y queremos que se cumpla”.

El gerente de Salud enfatizó que la aplicación de este plan estaría sujeto a la disponibilidad de recursos financieros y a que los servicios asistenciales no se resientan, tal como lo establece la ley.

“Esta ley va a hacer que más profesionales quieran venir hasta nuestra institución, porque es una realidad que el IPS está atravesando una crisis por falta de especialistas que no quieren venir al IPS por las condiciones laborales que se está ofreciendo”, finalizó.