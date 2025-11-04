Acumulación de basura genera quejas en Carapeguá

Uno de los vecinos afectados, Ramón Brizuela, denunció que algunos vecinos que presuntamente no pagan los G. 25.000 mensuales por el servicio de recolección de basuras, acumulan sus residuos en las veredas de su propiedad.

Según Brizuela, dijo que sospecha que la Municipalidad no levanta la basuras de quienes adeudan por el servicio y no les da otra opción que apilonar bolsas de basura en las veredas de las viviendas.

El vecino cuestionó la medida de la Municipalidad, argumentando que “no puede dejar de recolectar la basura. La institución debe retirar los residuos y, en todo caso, buscar alternativas de cobro, como notificaciones, multas o acciones judiciales contra quienes no cumplen con el pago mensual”.

Brizuela también manifestó su preocupación por la injusticia que implica esta situación para los contribuyentes cumplidores: “Es injusto que, siendo un contribuyente que paga impuestos inmobiliarios y el servicio de recolección de basura, la Municipalidad nos deje a nuestro cargo decidir qué hacer con los residuos”, indicó.

Al respecto, consultamos con el inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, quien señaló que este es el primer caso de denuncia que reciben sobre falta de recolección de basuras en el barrio Virgen del Carmen.

Chamorro afirmó que los recolectores tienen la obligación de levantar todos los residuos domiciliarios y que, en caso de que un contribuyente no pague el servicio, se buscará la forma de cobrar a través del impuesto inmobiliario o notificaciones.

En situaciones donde la vivienda es alquilada, se notificará al propietario correspondiente. Sobre la posibilidad de retirar la basura acumulada de las veredas, Chamorro explicó que evaluarán la cantidad de residuos; si no es un volumen muy grande, se dispondrá un motocarro para levantarla. De lo contrario, el vecino deberá esperar el próximo recorrido del camión recolector para que retire las bolsas acumuladas.

Finalmente dijo que con el objetivo de obtener información precisa y mantener actualizada la base de datos de los usuarios, la Municipalidad está llevando a cabo un censo en el casco urbano y en las zonas periféricas del municipio.