Asunción: jubilados inician huelga de hambre y critican “mentiras” de Luis Bello

Jubilados municipales de Asunción iniciaron esta mañana una huelga de hambre en la sede comunal. La medida de fuerza se da tras un nuevo incumplimiento del intendente, Luis Bello (ANR-cartista) de su promesa de ponerse al día con las transferencias pendientes a la Caja Municipal.

Los manifestantes anunciaron que no se moverán del lugar hasta que se desembolse realmente el dinero. Este depósito es crucial para cubrir el pago de sus haberes. La comuna no transfiere lo que descuenta a los funcionarios activos desde hace siete meses, aseguran.

Dos semanas atrás, el mismo grupo había acampado en la Municipalidad hasta lograr que el intendente se comprometa a realizar un pago de G. 1.500 millones y otros G. 500 millones a la semana siguiente. La primera promesa se cumplió, pero desde entonces, las autoridades comunales dejaron de atender a sus llamadas, denuncian.

Los jubilados señalan que el intendente incluso se comprometió con ellos a cancelar la deuda con la caja, que asciende a más de G. 23.000 millones, de conseguir un préstamo bancario.

“No cumplieron con el desembolso de los G. 500 millones ni con la cancelación de la deuda. Se quiso contactar con ellos, pero se borraron, haciendo caso omiso a la promesa que hicieron”, dijo Floria Galeano, vocera de los jubilados.

“Bello no tiene palabra”, lamentan

Galeano lamentó que el intendente y su equipo están demostrando que “no tienen palabra” al romper tantas promesas, y aseguró que hasta ahora, pese a las circunstancias que viven, los jubilados mantienen una actitud paciente y comprensiva, pero que se está acabando.

“Todos los días sale en Instagram y en TikTok haciendo obras. Hace poco salió a comunicar que obtuvieron recaudaciones récord en octubre, y ni siquiera pensaron en nosotros. Se olvidó del trato, de los G. 500 millones, de cancelar la deuda”, agregó.

Galeano señaló que lo único que parece obtener resultados son las medidas de fuerza, por lo que organizarán una “medida bien fuerte” y “ya no vamos a aceptar sus palabras, sino una promesa por escrito". Aseguró que no se retirarán hasta que los fondos sean efectivamente depositados.