Caso Leoz: Juez admite imputación contra directivos de banco

Tras admitir la imputación por supuesto lavado de dinero presentada en contra de los miembros del directorio del Banco Atlas, la viuda y las hijas del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz Almirón el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fijó fecha para las audiencias de imposición de medidas.

Lea más: Caso Leoz: Fiscalía usurpa funciones de la Superintendencia de Bancos, cuestiona abogado

El jueves pasado, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron imputación con relación a la constitución de títulos financieros en el Banco Atlas por parte del fallecido presidente de la Conmebol, pese a que la Superintendencia de Bancos (SIB) concluyó en un informe que la entidad financiera cumplió con las obligaciones normativas.

En su imputación, los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

Lea más: Requerimiento fiscal carece de sustento y debería ser rechazado

Audiencias de imposición de medidas, desde el jueves 20

Las audiencias de imposición de medidas se llevarán a cabo el jueves 20 y el viernes 21 del corriente mes. En la primera fecha, a partir de las 10:00, deberán presentarse Miguel Ángel Zaldivar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martinez Duarte, presidente y miembros del directorio del Banco Atlas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caso Nicolás Leoz: Banco Atlas responde a urgimiento de Conmebol y pide desestimación de denuncia

Las audiencias prosiguen al día siguiente, a partir de las 08:30, con los demás directivos de la entidad bancaria Eduardo Queiroz García, José Miguel Páez Corvalán y la viuda y las hijas del fallecido dirigente deportivo, Maria Clemencia Pérez de Leoz, Nora Cecilia Leoz de Cardozo, y Maria Celeste Leoz de Ribeiro, en ese orden.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio Público deberá presentar requerimiento conclusivo el 30 de abril de 2026, de acuerdo con la resolución del juzgado.