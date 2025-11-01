Requerimiento fiscal carece de sustento y debería ser rechazado

Según el profesional, el documento fiscal “no describe hechos concretos” y constituye “una desviación de poder y un uso indebido del sistema de persecución penal”.

Yódice hizo alusión a la imputación del Ministerio Público presentada el pasado jueves, que incluye además a la esposa e hijas del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.

Refirió que por ley: “Toda persona sometida a proceso del cual puede derivar una sanción tiene derecho a conocer de manera previa y detallada el contenido de la imputación”.

Yódice denunció que “acá se forma el proceso y no dice absolutamente nada de lo que ha hecho cada uno, no existe ninguna descripción aunque sea en forma somera o sucinta y, mucho menos, de las circunstancias, tiempo y comisión del lugar del hecho”.

Luego se preguntó: “Cómo es posible que miembros del directorio hayan obtenido sumas de dinero y que generen conocimiento de los mismos que ese dinero tenía un presunto origen espúreo, cuando que claramente esa suma de dinero estaba bancarizada entre el 2002 hasta el momento en que determinados CDA constituyen el patrimonio autónomo”.

“Así que, honestamente, digo este es un proceso totalmente antojadizo, tendencioso, que busca de manera clara intimidar a un grupo. Acá lo que menos se pretende es la correcta administración de justicia y mucho menos la restitución de bienes”, afirmó”.

Consultado si el juez Humberto Otazú debería rechazar la imputación respondió: “Estamos comenzando a trabajar, vamos a ver qué hace el magistrado, si hay materia jurisdiccional efectiva, el magistrado tiene la opción de no admitir la imputación y aplicar un mecanismo de control que está en la ley. Vamos a ver si lo hace. Si no lo hace, nosotros, como equipo jurídico, vamos a tratar de ejercer todos los resortes legales”.

El representante legal aseguró que el Banco Atlas nunca recibió sumas de dinero provenientes del extranjero ni de Leoz o sus familiares, y que todos los fondos que dieron origen a los fideicomisos cuestionados “provienen de operaciones bancarizadas desde el año 2002”.

“Acá no hay absolutamente ningún lavado de dinero y se puede apreciar fácilmente que conforme al perfil de Leoz en el Banco Atlas, los movimientos que él tuvo y la constitución de estos fideicomisos eran sobre fondos totalmente trazables y que originalmente estaban en el banco. Nunca provinieron del extranjero. Pero eso no les importa, porque la línea de ellos no es precisamente buscar la verdad real y objetiva, sino justamente generar persecución penal contra inocentes”, sostuvo.

Añadió: “La realidad es que en esta deficiente, defectuosa acta de imputación se les involucra a los directivos del banco por el solo hecho de haber firmado un acta relacionada con un negocio jurídico. En ningún momento se explica cómo es que estas personas han tenido la voluntad y mucho menos el conocimiento de pretender legitimar u obtener sumas de dinero provenientes de presuntos hechos antijurídicos. Esta acta de imputación no solamente es una desviación de poder y el mal uso del sistema de persecución penal, sino una verdadera burla”.

Cambio de criterio del Ministerio Público

Yódice también cuestionó el cambio de criterio del Ministerio Público sobre el hecho punible subyacente al lavado de activos.

Recordó que en su momento la Fiscalía rechazó la extradición de Leoz argumentando que se trataba de un soborno privado y este no estaba tipificado. “Pero ahora, para imputar al directorio del banco, sostienen que el hecho base es lesión de confianza. ¿En qué quedamos?”, expresó.

Una extraña acotación en medio de una declaración

El abogado recordó la segunda denuncia de la Conmebol presentada el 4 de febrero de este año bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera.

Si bien es innominada, la denuncia inicial mencionó solo al Banco Atlas, señalando que “ha surgido el conocimiento” de que en 2016 Nicolás Leoz formalizó con esta entidad dos fideicomisos, por 6,1 millones de dólares en total al cambio de la época, insinuando que ello podría configurar un acto de lavado de dinero.

En una declaración testifical tomada a la abogada de la Conmebol Monserrath Jiménez, en medio del relato textual, en un acta oficial de declaración testifical, con membrete del Ministerio Público y firmada de puño y letra por la testigo y por los fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Francisco Manuel Cabrera Sanabria, aparece entre paréntesis textualmente: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.

El abogado calificó la imputación como “selectiva, direccionada y carente de objetividad”, y afirmó que forma parte de una “estrategia de persecución penal contra un grupo que mantiene una línea editorial crítica sobre temas de interés público”.

“Esto no es un error material. Es una componenda intolerable que busca intimidar”, denunció.

Finalmente, Yódice adelantó que el equipo jurídico del Banco Atlas evaluará recurrir a todos los mecanismos legales y solicitó nuevamente al magistrado interviniente aplicar el control de legalidad correspondiente. “No nos vamos a dejar avasallar. Vamos a ejercer una defensa leal, ajustada a derecho, pero firme ante este atropello”, remarcó.

Controladores no fueron imputados

El fiscal Francisco Cabrera justificó la imputación presentada contra directivos del Banco Atlas pero dijo que no había méritos para requerir lo mismo para los organismos de control.

De acuerdo con lo argumentado por el agente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, la imputación presentada contra el directorio del Banco Atlas, por supuesto lavado de dinero con la constitución de unos fideicomisos por parte del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Nicolás Leoz, responde a las sospechas de que en la entidad bancaria se tenía conocimiento de que los fondos eran fruto de un hecho de lesión de confianza en la Conmebol.

Agregó que con todos los documentos y circunstancias analizadas el equipo integrado además por los fiscales Jorge Arce y Verónica Valdez considera que existen elementos para sospechar que la debida diligencia no fue realizada en forma.

“La entidad (Banco Atlas) debió haber hecho alguna debida diligencia mayor, teniendo en cuenta otros elementos con que se contaban para entender que se conocía que estos depósitos realizados eran con dinero producto de un hecho punible”, afirmó el fiscal en comunicación con ABC Cardinal.

Sobre el punto recordó que en el año 2016, días antes de la constitución de uno de los fideicomisos, se realizó un allanamiento a la Conmebol y había una orden de detención con fines de extradición en contra de Nicolás Leoz, en el marco del caso “FIFA Gate”.

Al ser consultado por qué los funcionarios de Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Banco Central del Paraguay (BCP) no fueron imputados, teniendo en cuenta que según el acta de imputación el control que realizaron sobre las operaciones de Banco Atlas fue “deficiente”, Cabrera respondió que el dictamen emitido por los mismos fue posterior a la conformación de los fideicomisos.

“Ellos realizan un análisis conforme a documentación que se les presenta para hacer un estudio sobre la realización de una debida diligencia. Igual la conclusión de ese departamento no es vinculante, aunque en el acta de imputación, en un apartado, señalamos el porqué ese dictamen, a criterio del equipo fiscal, es equivocado”, puntualizó el agente del Ministerio Público.

Añadió que la actuación de los funcionarios del Banco Central del Paraguay no participa en el “iter criminis” de la hipótesis del Ministerio Público; sin embargo el agente fiscal resaltó que no se descarta que puedan ser incluidos en el avance la investigación.

El fiscal anticorrupción justificó que los funcionarios del BCP no están imputados en la presente causa, señalando que la intervención de los mismos no tuvo incidencia en el nexo causal, aunque a su criterio evidencia que la debida diligencia de parte del Banco Atlas “debió ser mayor”.