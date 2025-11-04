Ramas secas ponen en riesgo a transeúntes y reflejan la desidia municipal en pleno centro

Imágenes de abandono es lo que se observa en varios sectores de la ciudad, producto de la dejadez que demuestran las autoridades de la Municipalidad de Asunción, quienes no se encargan de poner en mantener limpia la capital.

Sobre la calle Jejuí y 14 de Mayo, los transeúntes no pueden utilizar la vereda a raíz de que la misma se encuentra ocupada por una cantidad importante de ramas, que quedaron luego de una poda que se le realizó a un árbol de gran porte.

Inclusive, se observa que varias ramas, ya secas, se encuentran atrapadas entre los cables de electricidad.

Las personas deben bajar y caminar por el asfaltado para atravesar ese lugar, con el peligro que esto implica, atendiendo que por el lugar transitan vehículos de forma constante.

Según denuncias realizadas por los vecinos del lugar, esta situación la sufren desde hace dos semanas y sus reclamos hasta el momento no obtuvieron respuesta.