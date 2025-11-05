Gobernación entregó mobiliarios a instituciones escolares de la zona sur de San Pedro

El acto de entrega en la zona sur se llevó a cabo en la oficina administrativa (subsede) ubicada en San Estanislao, y contó con la presencia del ejecutivo de la Gobernación, Freddy D’Eclessis (ANR), miembros de la Junta Departamental y directores de las diferentes casas de estudio que fueron incluidos en esta lista de beneficiados.

Las 32 instituciones del sector sur de San Pedro están situadas en los municipios de San Estanislao, Yrybucua, Yataity del Norte, San José del Rosario, General Aquino, 25 de diciembre y Capiibary, donde ya se entregaron los 402 mobiliarios construidos con material terciado tipo placa de madera y caños de metal, con una inversión de G. 347.875.000.

La elaboración de los muebles fue adjudicada a la empresa unipersonal RM Muebles, de Rolando Medina, con un costo de G. 302.500 por cada unidad, totalizando una cantidad de 1.150 muebles.

Mucha utilidad

En representación de los directores de las escuelas beneficiadas presentes en el acto de entrega de los muebles, habló la directora de la Escuela Inmaculada Concepción de María, de General Elizardo Aquino, profesora Gloria Noemí Carracela, quien reconoció como un importante apoyo del gobierno departamental y que va a ser de mucha utilidad para la comunidad educativa, especialmente para que los niños puedan sentirse más cómodos durante el desarrollo de las clases, enfatizó.

Cumplir con los compromisos

Con respecto a la provisión de los mobiliarios por parte del gobierno departamental, la encargada de la Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Lic. Liz Rodi expresó que de esta manera se van completando los compromisos asumidos con las comunidades educativas del departamento, principalmente aquellas que habían solicitado la provisión de mayor cantidad de muebles para sus escuelas, subrayó.

Por su parte, el gobernador Freddy D’Eclessis explicó que, a pesar de que la Gobernación no cuenta con suficiente presupuesto para la compra de muebles y la construcción de obras edilicias, se hace todo lo posible para cumplir con las instituciones educativas de los diferentes puntos de San Pedro, enfatizó.