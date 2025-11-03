MEC: el 80% de docentes se aplazó en concurso público en San Pedro

Unos 1.085 profesores rindieron la prueba escrita del concurso público de oposición, organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 29 de octubre en el departamento de San Pedro (norte), para ocupar un lugar en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

Como ya ocurrió en otras zonas del país, en el mismo operativo de concurso, se registró un aplazo masivo de los postulantes que se presentaron para rendir la prueba escrita.

Llamativamente, también se dio una ausencia importante de los educadores que estaban habilitados para el test. En el nivel inicial, el 41% de los maestros habilitados se ausentó para el examen.

En San Pedro, el concurso público se dividió en dos zonas, norte y sur, siendo los del norte quienes rindieron el 29 de octubre.

Aplazo masivo

De los 1.085 profesores que tomaron la prueba, 867 reprobaron en San Pedro norte, según informó el MEC.

Para el nivel inicial fueron examinados 101 candidatos, de los cuales solo 21 pasaron el examen. Para el primer y segundo ciclo de la Escolar Básica, se aplazó el 86,1% de los 353 postulantes que se presentaron.

Para el tercer ciclo y la educación media, el 76,5% de 631 candidatos al BDEE reprobaron el examen.