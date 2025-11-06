Polémica en el MEC: más directores con privilegiadas becas, adjudicadas por G. 1.650 millones

Sigue la polémica en torno a las privilegiadas becas otorgadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a funcionarios de la cartera estatal, por un valor total de G. 1.650 millones, incluida la “autoasignación” para acceder a una maestría, por parte de la directora de becas, Graciela Zaracho, quien es además secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas.

Zaracho firmó la resolución N° 33/25 y la guía de bases y condiciones para acceder a este beneficio educativo, que según su jefe, el viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, se financia con un “remanente” del programa de becas de la entidad estatal.

Los cuestionamientos al interior del MEC, en el caso de Graciela Zaracho no solo se dan por su cargo como encargada de todos los programas de becas, sino además porque cuenta con un cargo de confianza.

Por este segundo motivo, que es el puesto de confianza de Zaracho, se apunta a una presunta incompatibilidad. Es que en los incisos f y g de la guía de condiciones es establece como imposibilidad de acceder al beneficio el hecho de que el funcionario sea “nombrado directamente para ocupar un cargo de confianza”.

Más funcionarios con cargos de confianza acceden a becas

Graciela Zaracho no es la única directora con cargo de confianza en el MEC que accedió a una de las privilegiadas becas, la mayoría en universidades paraguayas locales.

Luego de la publicación de su caso, funcionarios de la cartera educativa apuntaron a otras personas de confianza que accedieron a este beneficio.

Lidera el ranking de becarios del MEC, Rossana Estrella Ortiz, directora general de Cooperación Internacional, asignada a una beca de G. 17.700.000 para una maestría.

Natalia Carolina Ovando Campuzano, directora de Registro de Títulos de Pregrado, también figura, adjudicada a un doctorado por G. 50 millones. Además, Mirna Elizabeth Zárate González, jefa de Gestión de Talento Humano de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), para una maestría por más de G. 20 millones.

La lista sigue

Luego, la lista de beneficiarios con cargos de confianza continúa con Laura López Garay, directora de gestión de Proyectos del MEC. Su beca es de G. 17.700.000 para una maestría.

Igualmente, figura Rocío Patricia Valenzuela directora de Promoción y Difusión del Arte del MEC, quien accedió a una maestría por G. 17.700.000.

El viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, defendió la adjudicación de becas, indicando que, los incisos f y g se refieren a “cargos de confianza nombrados directamente” que corresponden a nombramientos directos de personas ajenas a la cartera educativa y no a funcionarios de carrera.

“El caso de Graciela, por ejemplo, ella es funcionaria con 20 años de carrera en el Ministerio, no entra dentro de los incisos f y g”, aseguró el viceministro.

Lista de beneficiarios para maestrías

Funcionario/a Monto-Beca (Guaraníes) Yamila Leticia Cáceres Capdevila 19.385.862 Ana Karina Barreto Flores 21.900.000 Silvia Carolina Fretes De Vallejos 19.800.000 Rossana Estrella Ortiz Benítez 17.700.000 María Luz Elizabeth Garcete López 19.385.862 Tania Quintana 15.100.000 Ángel Daniel Leguizamón C 25.000.000 Griselda Carolina Benítez Speranza 24.886.220 Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz 19.385.862 David Emilio Lobos Edwards 19.385.862 Silvio Ariel López Segovia 17.700.000 Lidia Coronel Sanabria 17.700.000 Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez 17.700.000 Luisa Eliana Irala Gallardo 20.105.896 Edgard Adolfo Sanabria Álvarez 17.700.000 Miguel Andrés Morel González 20.105.896 Alba Lorena Benítez Vera 17.700.000 Cynthia Marlene Romero Aguilar 17.700.000 Marie Natalia Soledad Morel 17.700.000 Raúl Emilio Vega 5.675.000 Héctor Daniel González Villar 17.700.000 Andrea Milena Fernández Leguizamón 13.700.000 María Rocío Espinoza De Orrego 13.700.000 Ramona Monserrat Amarilla Galeano 17.700.000 Edgar Richard Espínola Duarte 17.700.000 Ángel Rafael Benítez Melgarejo 17.700.000 Cesar Alfonso Arzamendia 17.700.000 María Lucía Báez Peña 17.700.000 María Graciela Zaracho Bogado 17.700.000 Lilian Antonia Plaz De Florentín 20.105.896 María Noemi Servín Ayala 13.700.000 Mirna Elizabeth Zárate González 20.105.896 Ana Patricia Bogarín Costa 17.700.000 Matías Ubaldo Benega González 20.105.896 Ruth Amada Soledad Duarte 20.105.896 Álvaro Leonardo González Benítez 19.385.862 Fabiana Raquel González Ayala 30.108.000 Nahir Janina Fariña Sánchez 17.700.000 Juan Andrés Arce Quevedo 15.360.000 María Guadalupe Jara Pereira 20.105.896 María Isabel Negri Mayeregger 17.700.000 Nancy Carolina Duarte Ramírez 17.700.000 Ana Guadalupe Lezcano Ledesma 17.700.000 Adriana Belén Núñez González 17.700.000 Laura Verónica López Garay 17.700.000 Sócrates Joel Meaurio 17.700.000 Rocío Patricia Valenzuela Rojas 17.700.000 Giselle Mendoza 17.700.000 Ruth Natali Ramírez Álvarez 20.105.896 Noelia Elizabeth Alarcón Prieto 24.768.000 Ana Laura Domínguez Valdez 17.700.000 Selba Noemi Montania Mereles 13.700.000 María Olga Torres Vysokolan 28.750.000

Lista de beneficiarios para doctorados