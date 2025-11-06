Nacionales
06 de noviembre de 2025 - 18:00

Polémica en el MEC: más directores con privilegiadas becas, adjudicadas por G. 1.650 millones

Fachada del edificio central del MEC.
Fachada del edificio central del MEC.Pedro Gonzalez

El MEC adjudicó becas por valor de G. 1.650 millones a varios funcionarios con cargos de confianza, algo que supuestamente es incompatible con el pliego de bases de la convocatoria, según denuncian empleados de la propia cartera estatal. Además, la directora de Becas se “autodesignó” una maestría por unos G. 18 millones. El viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, defendió estos beneficios.

Por ABC Color

Sigue la polémica en torno a las privilegiadas becas otorgadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a funcionarios de la cartera estatal, por un valor total de G. 1.650 millones, incluida la “autoasignación” para acceder a una maestría, por parte de la directora de becas, Graciela Zaracho, quien es además secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas.

Zaracho firmó la resolución N° 33/25 y la guía de bases y condiciones para acceder a este beneficio educativo, que según su jefe, el viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, se financia con un “remanente” del programa de becas de la entidad estatal.

Los cuestionamientos al interior del MEC, en el caso de Graciela Zaracho no solo se dan por su cargo como encargada de todos los programas de becas, sino además porque cuenta con un cargo de confianza.

Por este segundo motivo, que es el puesto de confianza de Zaracho, se apunta a una presunta incompatibilidad. Es que en los incisos f y g de la guía de condiciones es establece como imposibilidad de acceder al beneficio el hecho de que el funcionario sea “nombrado directamente para ocupar un cargo de confianza”.

Más funcionarios con cargos de confianza acceden a becas

Graciela Zaracho no es la única directora con cargo de confianza en el MEC que accedió a una de las privilegiadas becas, la mayoría en universidades paraguayas locales.

Luego de la publicación de su caso, funcionarios de la cartera educativa apuntaron a otras personas de confianza que accedieron a este beneficio.

Lidera el ranking de becarios del MEC, Rossana Estrella Ortiz, directora general de Cooperación Internacional, asignada a una beca de G. 17.700.000 para una maestría.

Natalia Carolina Ovando Campuzano, directora de Registro de Títulos de Pregrado, también figura, adjudicada a un doctorado por G. 50 millones. Además, Mirna Elizabeth Zárate González, jefa de Gestión de Talento Humano de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), para una maestría por más de G. 20 millones.

La lista sigue

Luego, la lista de beneficiarios con cargos de confianza continúa con Laura López Garay, directora de gestión de Proyectos del MEC. Su beca es de G. 17.700.000 para una maestría.

Igualmente, figura Rocío Patricia Valenzuela directora de Promoción y Difusión del Arte del MEC, quien accedió a una maestría por G. 17.700.000.

El viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, defendió la adjudicación de becas, indicando que, los incisos f y g se refieren a “cargos de confianza nombrados directamente” que corresponden a nombramientos directos de personas ajenas a la cartera educativa y no a funcionarios de carrera.

“El caso de Graciela, por ejemplo, ella es funcionaria con 20 años de carrera en el Ministerio, no entra dentro de los incisos f y g”, aseguró el viceministro.

Lista de beneficiarios para maestrías

Funcionario/aMonto-Beca (Guaraníes)

Yamila Leticia Cáceres Capdevila

19.385.862

Ana Karina Barreto Flores

21.900.000

Silvia Carolina Fretes De Vallejos

19.800.000

Rossana Estrella Ortiz Benítez

17.700.000

María Luz Elizabeth Garcete López

19.385.862

Tania Quintana

15.100.000

Ángel Daniel Leguizamón C

25.000.000

Griselda Carolina Benítez Speranza

24.886.220

Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz

19.385.862

David Emilio Lobos Edwards

19.385.862

Silvio Ariel López Segovia

17.700.000

Lidia Coronel Sanabria

17.700.000

Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez

17.700.000

Luisa Eliana Irala Gallardo

20.105.896

Edgard Adolfo Sanabria Álvarez

17.700.000

Miguel Andrés Morel González

20.105.896

Alba Lorena Benítez Vera

17.700.000

Cynthia Marlene Romero Aguilar

17.700.000

Marie Natalia Soledad Morel

17.700.000

Raúl Emilio Vega

5.675.000

Héctor Daniel González Villar

17.700.000

Andrea Milena Fernández Leguizamón

13.700.000

María Rocío Espinoza De Orrego

13.700.000

Ramona Monserrat Amarilla Galeano

17.700.000

Edgar Richard Espínola Duarte

17.700.000

Ángel Rafael Benítez Melgarejo

17.700.000

Cesar Alfonso Arzamendia

17.700.000

María Lucía Báez Peña

17.700.000

María Graciela Zaracho Bogado

17.700.000

Lilian Antonia Plaz De Florentín

20.105.896

María Noemi Servín Ayala

13.700.000

Mirna Elizabeth Zárate González

20.105.896

Ana Patricia Bogarín Costa

17.700.000

Matías Ubaldo Benega González

20.105.896

Ruth Amada Soledad Duarte

20.105.896

Álvaro Leonardo González Benítez

19.385.862

Fabiana Raquel González Ayala

30.108.000

Nahir Janina Fariña Sánchez

17.700.000

Juan Andrés Arce Quevedo

15.360.000

María Guadalupe Jara Pereira

20.105.896

María Isabel Negri Mayeregger

17.700.000

Nancy Carolina Duarte Ramírez

17.700.000

Ana Guadalupe Lezcano Ledesma

17.700.000

Adriana Belén Núñez González

17.700.000

Laura Verónica López Garay

17.700.000

Sócrates Joel Meaurio

17.700.000

Rocío Patricia Valenzuela Rojas

17.700.000

Giselle Mendoza

17.700.000

Ruth Natali Ramírez Álvarez

20.105.896

Noelia Elizabeth Alarcón Prieto

24.768.000

Ana Laura Domínguez Valdez

17.700.000

Selba Noemi Montania Mereles

13.700.000

María Olga Torres Vysokolan

28.750.000

Lista de beneficiarios para doctorados

PostulanteMonto-Beca (Guaraníes)

María Andresa Esquivel López

41.800.000

Natalia Carolina Ovando Campuzano

50.000.000

Elena Ramona Ramírez Duarte

41.800.000

Joel Amilcar Centurión

37.050.000

Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte

42.000.000

Miguela Benega

41.381.000

Jorgelina Villanueva González

31.900.000

Antonio Cristaldo Samudio

27.081.000

María Cristina Carmona Rojas

45.000.000

Rosa Ermelinda Medina De Méndez

37.050.000

Gloria María Adela Molina Rojas

41.381.000

María Lourdes Recalde Torres

41.381.000

Emilia Pérez

45.000.000

Claudia Noemi Maidana Cristaldo

41.381.000

María Magdalena Silvero de Chena

41.800.000

Elena Mabel Caballero de Cabral

47.305.064