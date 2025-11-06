Polémica en el MEC: más directores con privilegiadas becas, adjudicadas por G. 1.650 millones

Sigue la polémica en torno a las privilegiadas becas otorgadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a funcionarios de la cartera estatal, por un valor total de G. 1.650 millones, incluida la “autoasignación” para acceder a una maestría, por parte de la directora de becas, Graciela Zaracho, quien es además secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas.
Zaracho firmó la resolución N° 33/25 y la guía de bases y condiciones para acceder a este beneficio educativo, que según su jefe, el viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, se financia con un “remanente” del programa de becas de la entidad estatal.
Los cuestionamientos al interior del MEC, en el caso de Graciela Zaracho no solo se dan por su cargo como encargada de todos los programas de becas, sino además porque cuenta con un cargo de confianza.
Por este segundo motivo, que es el puesto de confianza de Zaracho, se apunta a una presunta incompatibilidad. Es que en los incisos f y g de la guía de condiciones es establece como imposibilidad de acceder al beneficio el hecho de que el funcionario sea “nombrado directamente para ocupar un cargo de confianza”.
Más funcionarios con cargos de confianza acceden a becas
Graciela Zaracho no es la única directora con cargo de confianza en el MEC que accedió a una de las privilegiadas becas, la mayoría en universidades paraguayas locales.
Luego de la publicación de su caso, funcionarios de la cartera educativa apuntaron a otras personas de confianza que accedieron a este beneficio.
Lidera el ranking de becarios del MEC, Rossana Estrella Ortiz, directora general de Cooperación Internacional, asignada a una beca de G. 17.700.000 para una maestría.
Natalia Carolina Ovando Campuzano, directora de Registro de Títulos de Pregrado, también figura, adjudicada a un doctorado por G. 50 millones. Además, Mirna Elizabeth Zárate González, jefa de Gestión de Talento Humano de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), para una maestría por más de G. 20 millones.
La lista sigue
Luego, la lista de beneficiarios con cargos de confianza continúa con Laura López Garay, directora de gestión de Proyectos del MEC. Su beca es de G. 17.700.000 para una maestría.
Igualmente, figura Rocío Patricia Valenzuela directora de Promoción y Difusión del Arte del MEC, quien accedió a una maestría por G. 17.700.000.
El viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld, defendió la adjudicación de becas, indicando que, los incisos f y g se refieren a “cargos de confianza nombrados directamente” que corresponden a nombramientos directos de personas ajenas a la cartera educativa y no a funcionarios de carrera.
“El caso de Graciela, por ejemplo, ella es funcionaria con 20 años de carrera en el Ministerio, no entra dentro de los incisos f y g”, aseguró el viceministro.
Lista de beneficiarios para maestrías
|Funcionario/a
|Monto-Beca (Guaraníes)
Yamila Leticia Cáceres Capdevila
19.385.862
Ana Karina Barreto Flores
21.900.000
Silvia Carolina Fretes De Vallejos
19.800.000
Rossana Estrella Ortiz Benítez
17.700.000
María Luz Elizabeth Garcete López
19.385.862
Tania Quintana
15.100.000
Ángel Daniel Leguizamón C
25.000.000
Griselda Carolina Benítez Speranza
24.886.220
Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz
19.385.862
David Emilio Lobos Edwards
19.385.862
Silvio Ariel López Segovia
17.700.000
Lidia Coronel Sanabria
17.700.000
Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez
17.700.000
Luisa Eliana Irala Gallardo
20.105.896
Edgard Adolfo Sanabria Álvarez
17.700.000
Miguel Andrés Morel González
20.105.896
Alba Lorena Benítez Vera
17.700.000
Cynthia Marlene Romero Aguilar
17.700.000
Marie Natalia Soledad Morel
17.700.000
Raúl Emilio Vega
5.675.000
Héctor Daniel González Villar
17.700.000
Andrea Milena Fernández Leguizamón
13.700.000
María Rocío Espinoza De Orrego
13.700.000
Ramona Monserrat Amarilla Galeano
17.700.000
Edgar Richard Espínola Duarte
17.700.000
Ángel Rafael Benítez Melgarejo
17.700.000
Cesar Alfonso Arzamendia
17.700.000
María Lucía Báez Peña
17.700.000
María Graciela Zaracho Bogado
17.700.000
Lilian Antonia Plaz De Florentín
20.105.896
María Noemi Servín Ayala
13.700.000
Mirna Elizabeth Zárate González
20.105.896
Ana Patricia Bogarín Costa
17.700.000
Matías Ubaldo Benega González
20.105.896
Ruth Amada Soledad Duarte
20.105.896
Álvaro Leonardo González Benítez
19.385.862
Fabiana Raquel González Ayala
30.108.000
Nahir Janina Fariña Sánchez
17.700.000
Juan Andrés Arce Quevedo
15.360.000
María Guadalupe Jara Pereira
20.105.896
María Isabel Negri Mayeregger
17.700.000
Nancy Carolina Duarte Ramírez
17.700.000
Ana Guadalupe Lezcano Ledesma
17.700.000
Adriana Belén Núñez González
17.700.000
Laura Verónica López Garay
17.700.000
Sócrates Joel Meaurio
17.700.000
Rocío Patricia Valenzuela Rojas
17.700.000
Giselle Mendoza
17.700.000
Ruth Natali Ramírez Álvarez
20.105.896
Noelia Elizabeth Alarcón Prieto
24.768.000
Ana Laura Domínguez Valdez
17.700.000
Selba Noemi Montania Mereles
13.700.000
María Olga Torres Vysokolan
28.750.000
Lista de beneficiarios para doctorados
|Postulante
|Monto-Beca (Guaraníes)
María Andresa Esquivel López
41.800.000
Natalia Carolina Ovando Campuzano
50.000.000
Elena Ramona Ramírez Duarte
41.800.000
Joel Amilcar Centurión
37.050.000
Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte
42.000.000
Miguela Benega
41.381.000
Jorgelina Villanueva González
31.900.000
Antonio Cristaldo Samudio
27.081.000
María Cristina Carmona Rojas
45.000.000
Rosa Ermelinda Medina De Méndez
37.050.000
Gloria María Adela Molina Rojas
41.381.000
María Lourdes Recalde Torres
41.381.000
Emilia Pérez
45.000.000
Claudia Noemi Maidana Cristaldo
41.381.000
María Magdalena Silvero de Chena
41.800.000
Elena Mabel Caballero de Cabral
47.305.064