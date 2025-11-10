Tomateros aseguran que el movimiento nacional del producto no coincide con los registros del Senave y del DNIT

La demanda nacional de tomate ronda los 200.000 kilos diarios, lo que totaliza unos seis millones de kilos mensuales y 72 millones de kilos al año. Según la intención de siembra realizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para este año, en el país se prevé una producción de 86.840.300 kilos de tomate.

Sin embargo, existen meses de superproducción, como en junio y julio, y otros periodos en los que la producción es sumamente baja, como suele ocurrir en los meses de verano con intenso calor.

El productor Abel Brítez señaló esta mañana que mantuvieron una reunión con el director de Represión del Contrabando de la DNIT, Luis Villalba, y en el transcurso de la tarde con representantes del Senave, a fin de solicitar todos los documentos de trazabilidad de los tomates comercializados en el país. Indicó que la demanda nacional de tomate es de 200.000 kilos diarios, pero que no se tiene certeza del origen de ese producto.

Comentó que los registros de ambas instituciones no coinciden con la realidad y que, por esa razón, realizarán el cruzamiento total de todas las documentaciones para determinar el verdadero origen del tomate.

Los productores sospechan que aún existe un sistema de blanqueo de tomates que ingresan ilegalmente de contrabando y que luego son comercializados como producción nacional en nuestro país.

Intentamos comunicarnos con algún encargado o funcionario de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción de la DNIT, cuyo titular es Roberto Enrique Caballero, pero tras varias llamadas al número habilitado 820 para dicha oficina, nadie atendió. En caso de que las autoridades deseen brindar detalles sobre el tema, pueden comunicarse con esta redacción.