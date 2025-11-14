Esquema de “coimas” y “faltas fabricadas” continúa en la Municipalidad de Asunción

Comerciantes de la capital, especialmente aquellos que operan en los foodparks, denunciaron que funcionarios fiscalizadores de la Municipalidad de Asunción están exigiendo un pago irregular o “coima” para no elevar supuestas faltas a instancias superiores, donde derivarían en el pago de multas.

La gravedad de la denuncia radica en que, según audios y conversaciones de WhatsApp presentadas, los fiscalizadores presuntamente inventan las irregularidades para forzar el cobro ilegal.

Este esquema ya había sido previamente identificado y reportado por el exinterventor de la Municipalidad, Carlos Pereira, quien había dejado constancia de la existencia de estos cobros paralelos, particularmente en mercados y locales gastronómicos.

Deuda, coimas y sumario abierto

El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, se refirió al caso, confirmando a ABC TV la apertura de una investigación, aunque aún no se ha logrado identificar al funcionario o funcionarios que se estarían beneficiando de manera irregular.

Sabaté admitió la dificultad de cuantificar el beneficio económico que están obteniendo estos funcionarios que “fabrican faltas para cobrar un canon”.

“Abrimos una investigación, lógicamente todavía no podemos abrir un sumario, porque no sabemos con certeza quién es la persona. Una vez que sea identificada, se podría abrir un sumario y llevar adelante el mismo para aplicar las sanciones correspondientes, poner en conocimiento a la Fiscalía del hecho y que ellos lleven adelante una acción penal”, explicó Sabaté.

Tolerancia cero, afirma la Municipalidad de Asunción

Sabaté aseguró que la instrucción del intendente Luis Bello (ANR-HC) a sus subordinados es de “tolerancia cero” con este tipo de hechos. No obstante, reconoció que la Municipalidad es una estructura muy grande donde este tipo de situaciones se pueden dar, aunque desmintió que esto signifique la existencia de una “caja paralela” formal.

Al ser consultado sobre si existían datos precisos sobre los montos que se manejan en este esquema de coimas, Sabaté fue tajante: “No hay datos, se maneja todo en la oscuridad”.

El funcionario subrayó el compromiso de la comuna de llevar adelante las acciones sancionatorias contra las personas que sean identificadas, y reiteró que si se comprueba un actuar que afecte a los contribuyentes, el Ministerio Público tendrá conocimiento para llevar adelante la acción penal.

Sabaté finalizó recordando a los comerciantes que, si bien las fiscalizaciones son necesarias para el cumplimiento de las ordenanzas, los conductos normales y legales implican que, si se labra un acta, este debe seguir su curso normal y no debe terminar en un pago irregular.