IPS pagará a jubilados y pensionados mañana el “aguinaldo”: ¿a cuántos beneficiarios?

El IPS confirmó hoy que este lunes 17 de noviembre de 2025 se realizará el pago unificado de los haberes mensuales y el esperado beneficio adicional anual a los jubilados y pensionados.

Según la Gerencia de Prestaciones Económicas, el número de beneficiarios que recibirán este pago asciende a 87.364 jubilados y pensionados en todo el país.

Asimismo, esta población recibirá el desembolso regular correspondiente a sus haberes mensuales, que este mes totaliza G. 431.134.140.491, mientras que el monto del beneficio adicional asciende a G. 411.043.242.598, que en dólares estadounidenses son 119.147.326.

Trámite de supervivencia vigente

En este contexto, la previsional recordó a todos los jubilados la importancia de tener actualizado el trámite de supervivencia para evitar demoras en la acreditación de los pagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Atención jubilados del IPS: este requisito deben cumplir para cobrar el “aguinaldo”