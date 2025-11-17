Estas cuatro instituciones se mudarían a las oficinas del Gobierno, según MOPC

El gerente de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Amilcar Guillén, precisó que en una primera fase del proyecto de mudanza de instituciones públicas a las oficinas del Gobierno en zona del Puerto de Asunción, se concrete durante el primer trimestre del 2026.

El cambio inicial involucra a cuatro dependencias principales del Estado: el MOPC, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio del Interior y también la Comandancia de la Policía Nacional.

“Estamos priorizando las dependencias que están ocupando oficinas alquiladas”, detalló, aunque tampoco pudo detallar cuánto sería el ahorro al no ocupar más lugares que no pertenecen al Estado.

Asimismo, sostuvo que se prevé la construcción de unas “3.700 estaciones de trabajo”, entre las que se incluyen espacios para reuniones, conferencias, y áreas específicas para la apertura de procesos licitatorios, por lo que la mudanza implicaría el traslado de unos 4.750 funcionarios, algo que también impulsaría algún tipo de propuesta de horarios escalonados o buses que lleguen hasta el lugar.

