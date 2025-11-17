Temporal destechó parte de la parroquia Domingo Savio

Un fuerte temporal -con vientos superiores a los 100 Km/h- que azotó ayer a gran parte del país destechó parte de la Parroquia Salesiana Santo Domingo Savio, ubicada en Fernando de la Mora, sobre la Ruta PY02.

Según testigos, la ráfaga abrió una de las puertas, rompió una ventana y comenzó a generar destrozos en el interior del templo, llegando incluso a levantar parte del techo.

El sacerdote Severo Aquino explicó que, por fortuna, en ese momento ya no había muchas personas dentro de la iglesia, teniendo en cuenta que minutos antes se había desarrollado una celebración de confirmación con la participación de alrededor de 150 fieles.

El hecho ocurrió aproximadamente media hora después de la finalización de la misa.

Un golpe importante

Aquino señaló que el año pasado habían concluido la refacción del mismo techo que ahora fue arrancado por la tormenta, lo que representa “un golpe importante” para la comunidad católica debido a las nuevas tareas y costos de reparación que deberán afrontar.

Por precaución, el templo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, según mencionó.

Además del techo, el temporal dañó mobiliarios y parte del sistema eléctrico.

En el mismo predio, varios árboles cayeron sobre un salón donde funciona un cementerio salesiano, generando más daños materiales.

Apelan a solidaridad para arreglos

La comunidad de la parroquia solicita la solidaridad de la ciudadanía para poder costear los arreglos del templo.

Para las personas que deseen colaborar, se habilitó una cuenta en Ueno Bank, con el número 900-487448 para recibir donaciones.