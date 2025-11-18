Allanan vivienda en Caaguazú y detienen a tres mujeres con más de cien dosis de crack

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en una calle sin nombre del barrio Villa Constitución, en Caaguazú, donde irrumpieron agentes del Departamento Especializado contra el Narcotráfico de la Policía Nacional con apoyo de la Comisaría 2ª, la Subcomisaría 054 del mismo barrio y el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

En el lugar fueron incautadas 107 dosis de supuesta cocaína tipo crack, totalizando 18,7 gramos, envueltas en bolsas de polietileno color azul y blanco. Además, los intervinientes se hicieron con un teléfono celular, cuya marca aún no fue determinada, y tres motocicletas: una Star 110 cc roja con chasis ilegible, una Kenton gris sin chapa y una Kenton Enduro, ambas sin documentaciones y con numeraciones de chasis verificadas en el sitio.

Las detenidas fueron identificadas como Barsilisa Vera, alias “Ña Chona”, de 65 años; Liz Fabiola Martínez Paredes, de 25 años; y Rosalía Viñarro, de 30 años, esta última con orden de captura pendiente por transgresión a la Ley 1340/88, según la causa N° 4795/2023 firmada por el juez José Armando Mendoza, del Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Coronel Oviedo.

Todo lo actuado fue comunicado a la agente fiscal interina Gloria Rojas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Caaguazú, quien dispuso el traslado de las detenidas y de las evidencias hasta la base del Departamento Antinarcóticos, para los procedimientos de rigor y la apertura de la carpeta investigativa.

