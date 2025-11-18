Padre cuestiona pedido de sobreseimiento provisional que podría dejar impune la muerte de su hijo

El abogado Miguel Cabrera, padre de Miguel Marcelo Cabrera Vázquez (25), quien representa a la querella adhesiva por el hecho punible de “homicidio culposo”, manifestó su preocupación ante la posible impunidad de la muerte de su hijo. El fiscal de la Unidad Penal Nº 1, Alcides Espínola, solicitó al Juzgado de Garantía de Carapeguá el sobreseimiento provisional de la causa para los imputados.

Según la denuncia y el informe emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la empresa adjudicada para la pavimentación asfáltica del tramo Quiindy–Acahay, en la compañía Jukyty, fue la que sirvió de base para que el fiscal Espínola imputara a los responsables del Consorcio de Pavimentación Vial y la empresa LT SA: Carlos Jorge Sánchez Romero, Eduardo Raúl Szmuc Geortopan y Diego Reinaldo Díaz.

Ahora todos fueron beneficiados con el pedido de sobreseimiento provisional solicitado por el fiscal Espínola al juez Hilario Bustos.

El denunciante manifestó que este pedido del fiscal se produjo después de que, supuestamente, la fiscal adjunta María José Abed Oviedo solicitara la remisión de un informe pormenorizado con copia íntegra de la carpeta fiscal de la causa, el 28 de mayo de 2024, sin que existiera queja o denuncia formal en ese momento sobre la actuación fiscal.

¿Influencia política?

La querella adhesiva sospecha de la influencia de actores políticos, debido a vínculos con el poder de turno de la fiscal adjunta. Considera que el pedido de sobreseimiento provisional no tiene asidero en fundamentos jurídicos ni fácticos, lo que genera el riesgo de impunidad en la causa.

Ante esta situación, el abogado Cabrera, defensor en la causa de la muerte de su hijo, anunció que solicitará al juez Hilario Bustos que imprima el trámite de oposición para que la Fiscalía General del Estado modifique el requerimiento fiscal y presente la acusación contra los imputados.

Critica que el fiscal argumentó, para solicitar el sobreseimiento provisional, que no se puede tener una certeza respecto a la participación o posible responsabilidad de los imputados, a pesar de que los informes del MOPC y de las empresas confirman que son los responsables de la obra de pavimentación asfáltica. Por ello, pide que la fiscalía presente la acusación y la causa se eleve a juicio oral y público.

Investigación continuará

Al respecto, el fiscal interviniente en la causa, Espínola, manifestó que cuando él tomó el caso, el expediente estaba “encajonado” y comenzó a realizar los trámites correspondientes.

Afirmó que bajo ninguna circunstancia el hecho quedará impune. Explicó que aún no es el momento de presentar la acusación, ya que faltan varias diligencias por realizar para poder sostenerla.

No se realizó aún la reconstrucción de los hechos ni la pericia accidentológica, y se debe determinar con precisión la responsabilidad de los responsables de la empresa, habiéndose solicitado un informe del manual de funciones.

Explicó que el pedido de sobreseimiento provisional se puede solicitar en cualquier momento antes de que expire la causa. Respecto a la intervención de la fiscal adjunta en el expediente, dijo que ante cualquier requerimiento de su superior tiene la obligación de cumplirlo, y que muchas veces se piden informes y copias del expediente para indagar cómo se está llevando la causa.

El fiscal dijo que el querellante está en su derecho de recusar al representante del Ministerio Público, a la fiscal adjunta e incluso al juez. Pero, al menos en su unidad fiscal, no existe la intención de dejar el caso impune, sino que se precisa de más tiempo para asegurar que, en juicio oral y público, quede comprobado el hecho.