Refuerzan acciones contra el dengue en Ayolas ante altos índices larvarios

Juan Paredes explicó que, tras las lluvias registradas en las últimas semanas, se reforzaron los trabajos en los barrios donde los datos levantados por Senepa revelaron índices críticos de infestación. Entre las zonas intervenidas se encuentran San Rafael, San José Obrero, Sirena, San Antonio —área de alta actividad comercial y frecuentada por turistas argentinos— y Yataity, con un índice del 12,5 %. En la compañía Corateí, el porcentaje se sitúa en 4,9 %.

Asimismo, señaló que con la llegada del verano aumentan los criaderos debido a la costumbre de dejar envases o cáscaras con agua acumulada en los patios. Este hábito, combinado con las lluvias, genera sitios ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

“Generalmente, la gente acumula cubiertas en desuso y las deja a la intemperie, donde el agua de lluvia se estanca, lo que favorece al mosquito”, agregó.

Paredes destacó que, hasta el momento, no se registran casos confirmados de dengue en Ayolas, Yabebyry y Santiago, Misiones. Sin embargo, instó a la ciudadanía a no bajar la guardia, ya que la lucha contra esta enfermedad es responsabilidad de todos.

Recordó que el nivel de infestación en Ayolas es del 3,86 %, mientras que lo recomendado es mantenerlo por debajo del 1 %.

Este índice de infestación larvaria demuestra que, si una persona enferma de otra ciudad llega a la comunidad y es picada por un mosquito, este podría transmitir el virus a otros habitantes, desencadenando un brote de dengue.

