Conocé la “Piracleta”: El invento ambiental de alumnos de CDE que cautivó a Panamá

Estudiantes secundarios del Centro Regional de Educación Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, de Ciudad del Este, obtuvieron el primer lugar en la categoría “Comunidad” y quedaron entre los cinco finalistas, en la competencia Solve For Tomorrow 2025, celebrada esta semana en Panamá.

Los jóvenes compatriotas participaron de la competencia con más de 1.000 jóvenes de 14 países de toda la región. La consigna del certamen fue presentar un proyecto que plantee soluciones innovadoras para el futuro de cada país, la región y el mundo.

El equipo del CRECE, de la capital de Alto Paraná, está integrado por Francisco Franco, Mateo Giménez, Mihara Torales, Samira Quintana y Aracely Benítez, quienes viajaron a Panamá para la competencia, que se desarrolló del 11 al 14 de noviembre.

El proyecto

Los estudiantes obtuvieron el primer puesto en la categoría “Comunidad Samsung”, por su proyecto “piracleta”, una bicicleta acuática modular y ecológica, diseñada para limpiar, medir y cuidar los lagos urbanos. El biciclo funciona con energía humana, explicaron los ganadores.

El mecanismo de la bicicleta funciona de la siguiente manera: Mientras se avanza pedaleando sobre el espejo de agua, el vehículo no solo es capaz de recoger plásticos, sino que también tiene la posibilidad de medir la temperatura del líquido vital y su Ph, una medida importante para evaluar la calidad del agua.

Además, cuenta con un videojuego 3D educativo que promueve la conciencia ambiental y la importancia de preservar el agua.