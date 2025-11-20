Mundial de fútbol 2026: embajada de Estados Unidos habilita más citas para visas de fans albirrojos

Mediante un comunicado público, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay anunció el aumento de citas para visados con el fin de facilitar la tramitación de las solicitudes de visado de los aficionados de la Albirroja que alentarán a Paraguay en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Dicha habilitación rige a partir del 1 de diciembre de 2025, fecha desde la que la embajada duplicará su capacidad diaria de entrevistas, lo que contribuirá a garantizar que los solicitantes puedan reservar una cita para la entrevista antes del inicio la Copa del Mundo.

Con esta iniciativa buscan reflejar el compromiso de Estados Unidos de profundizar la histórica amistad entre ambos países y de cumplir con la máxima prioridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: garantizar la seguridad y la protección de la que promete ser la Copa del Mundo más emocionante de la historia.

Agregan que la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece una oportunidad extraordinaria para celebrar los lazos entre Estados Unidos y los coanfitriones; amigos de todo el mundo.

Habilitan más citas para visas

Al facilitar las citas para la obtención de visados a los aficionados de la Albirroja, Estados Unidos reafirma su compromiso con Paraguay como amigo y socio estratégico en la región.

La Embajada señala que todos los poseedores de entradas para la Copa del Mundo se someterán al mismo riguroso control de seguridad que todos los solicitantes de visados.

Los solicitantes deben demostrar que reúnen los requisitos para obtener el visado, que tienen la intención de cumplir con las leyes estadounidenses y que retornarán de los EE.UU. después del torneo.

“La seguridad de EE.UU. y la seguridad de nuestras fronteras siempre serán lo primero”, sostienen.

Visas para Estados Unidos

Para obtener más información sobre los requisitos y procedimientos pertinentes, piden visitar el sitio web oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay https://py.usembassy.gov/visas-para-no-inmigrantes/

“La Embajada de los Estados Unidos mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con el pueblo paraguayo y de fortalecer los lazos que unen a nuestros pueblos. Juntos, esperamos celebrar el evento futbolístico más importante del mundo y promover la prosperidad compartida de nuestros dos países”, concluye el comunicado.