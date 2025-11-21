Campesinos van a denunciar ante Fiscalía “despojo” de tierras en zona de la Bioceánica

Marcial Gómez, secretario General de la FNC, calificó de “vergonzoso” que el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, acompañe la adjudicación de tierras en Carmelo Peralta a precios irrisorios.

“Ellos regalan las tierras pública a quienes no son sujetos de la reforma agraria. Ese es un patrón que existe en el país porque el Indert, en vez de realmente desarrollar una política de reforma agraria en el país, se convierte en un instrumento de privatización de las tierras públicas al sector privado, eso pasa en nuestro país”, cuestionó.

Recordó que entonces llamado Instituto de Bienestar Rural (IBR) repartió en su momento 8 millones de hectáreas de tierra “mal habida” a no sujetos de la reforma agraria durante la dictadura. “Y después, en la transición democrática, más de un millón de hectáreas están en manos de sojeros latifundistas, tierras que fueron denominadas para fines de reforma agraria. Eso no se recuperó ninguna hectárea”, lamentó.

Aseguró que hasta la fecha son beneficiadas solo personas vinculadas al poder de turno.

“Ahora siguen, regalan tierras a los latifundistas, a los amigos, a los politiqueros de turno, mientras tanto el campesinado sin tierra no tiene ninguna posibilidad de acceder a tierras”, lamentó. El representante de la FNC señaló en ese sentido que incluso existen asentamientos que ya fueron formados hace 20 a 30 años, pero son amenazados con ser desalojados, pese a ser sujetos de la reforma.

“A los sujetos a la reforma agraria, como establece el Estatuto Agrario, a ellos se persigue y se desaloja, pero a los no sujetos a la reforma, amigos, mafiosos y politiqueros para ellos sí el Indert regala tierras públicas como en Carmelo Peralta nuevamente. Esto es totalmente rechazable”, lamentó.

Campesinos van a movilizarse

Además, anunció que van a presentar en el transcurso de la semana una denuncia ante la Fiscalía.

“A pesar de que lastimosamente, el Poder Judicial se haya convertido en un instrumento de persecución al pueblo y para blanquear los hechos de corrupción y dejar crecer los hechos de corrupción”, consideró.

Finalmente, comentó que hoy empezaron en Blas Garay una ronda de protestas en contra de la venta irregular de tierras y continuarán durante la próxima semana.

