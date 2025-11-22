Ayolas: sectores opositores evalúan pacto rumbo a las elecciones municipales

Arturo Gómez explicó que la dirigencia liberal en Ayolas propuso por unanimidad su nombre como precandidato a intendente de ese distrito. Afirmó que su objetivo es lograr la unidad entre todos los sectores opositores.

En ese contexto, indicó que ya comenzaron diálogos con los demás partidos y que el proceso se encuentra en cuarto intermedio. Tras una reunión prevista para este sábado se definirá si se alcanzará la unidad que, según dijo, la ciudadanía está reclamando, especialmente considerando la repercusión nacional de los recientes comicios municipales en Ciudad del Este.

“La idea es buscar un mecanismo que evite la existencia de más de dos candidatos. Se analiza la posibilidad de realizar, por ejemplo, en febrero del 2026, una medición que determine quién está mejor posicionado para la intendencia y, posteriormente, elaborar una lista única de candidatos a concejales de todos los sectores”, expresó el dirigente liberal.

Actualmente, además de Gómez, la oposición cuenta con tres aspirantes a la Intendencia de Ayolas: por el movimiento Yo Creo se presenta el ingeniero Dennis Dioff y por el partido Participación Ciudadana Isidro Vera.

La definición de la alianza debe concretarse en las próximas horas debido a que el Partido Liberal debe remitir a más tardar el lunes la solicitud de aprobación al Directorio del PLRA, que se reunirá el miércoles próximo para estudiar el planteamiento.

Gómez sostuvo que hubo tres factores fundamentales para el triunfo de Yo Creo en las últimas elecciones en Ciudad del Este.

En primer lugar señaló el liderazgo del exintendente Miguel Prieto, quien logró aglutinar a los distintos sectores de la oposición. También destacó la buena gestión desarrollada por Prieto y su equipo desde que asumió la intendencia de Ciudad del Este.

Finalmente, mencionó como determinante el despojo “arbitrario” de la intendencia a la cual Prieto había accedido mediante el voto popular.

“Esa injusticia permitió al partido Yo Creo conseguir una victoria aplastante en Ciudad del Este”, concluyó.

