Varias actividades culturales en el centro, Costanera y zona del Defensores

El director de la Dirección General de Cultura de la Municipalidad de Asunción, Hugo González, comentó que durante la mañana de este sábado realizarán varias actividades en el centro de Asunción, la Costanera y en otros puntos de la ciudad cerca del Defensores del Chaco, donde se disputará la final de la Copa Sudamericano.

“La idea es que los hermanos argentinos y brasileños puedan ver un poco de lo que nos caracteriza, que es la vitalidad, la cordialidad y también mostrar el arte nuestro, la danza paraguaya, la música paraguaya", indicó el director.

Seguidamente expresó: “Es la tercera vez que Asunción es sede de esta final de la Copa Sudamericana, nos sentimos muy halagados y por ende obviamente tenemos que ponernos a tono. Recibimos en la terminal de ómnibus de la ciudad de Asunción a todos los extranjeros, a los hermanos que vienen, amenizando un poco con lo nuestro, con lo que nos caracteriza, con la música y con la danza paraguaya.”

Sobre las actividades que se tienen previsto llevar a cabo, comentó: “Desde la calle Palma e Independencia, hasta Palma y 14 de Mayo, estaremos con la Feria Palmear, con exposiciones y ventas de gastronomía paraguaya".

“Por otro lado, a partir de las 11:00 tenemos presentaciones de diferentes academias de danza paraguaya que vienen a participar de diferentes puntos de la ciudad de Asunción y también que vienen del interior”, agregó.

La banda y el ballet folclórico municipal con la danza de la botella estarán en diferentes puntos alrededor del Defensor del Chaco, en la Costanera de Asunción y en calle Palma.

En otro momento, el director de Cultura comentó que desde Palma e Independencia hasta Palma y 14 de Mayo habrá lugares en donde se estarán montando pantallas gigantes para poder ver también esta final.

“Todas las actividades, día, hora y lugar, estarán en la fanpage de la Dirección General de Cultura y Turismo, y en Instagram por arroba cultura azul, donde tienen toda la información para que no se pierda ningún evento durante este fin de semana” finalizó.