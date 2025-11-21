Pese a compromiso de Bello, obra de estación de servicio continúa en Trinidad

Vecinos del barrio Trinidad de Asunción denuncian la construcción ilegal de una estación de servicio en las calles Santísima Trinidad y Cirilo Gil desde hace varios meses, ya que la misma viola las ordenanzas 7/2011 y 340/2014, además de la Resolución de la Junta Municipal Nro. 5819/25 que fue expedida cuando el actual intendente, Luis Bello, era presidente de la Junta Municipal de Asunción y contó con su apoyo.

Ayer, el jefe municipal recibió en su despacho a los ciudadanos identificados en la organización “Vecinos de Trinidad Unidos”, quienes acudieron a la institución junto a los miembros de la “Unión de Bosques Asuncenos”.

Durante la reunión, los vecinos y activistas manifestaron su preocupación sobre la violación a las ordenanzas y a la misma resolución, por lo que el intendente convocó al asesor jurídico de la municipalidad, Jorge Abbate, quien se comprometió a analizar la denuncia y tener un dictamen en una semana.

“Desde el 16 de octubre estamos urgiendo el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 5.819 que firmó Luis Bello como presidente de la junta y desde la misma fecha presentamos una nota con más de 50 firmas solicitando el urgimiento del cumplimiento de esa resolución. El intendente, como siempre, repitió y recalcó que él está en contra de las estaciones de servicios, así como hizo esa misma declaración pública varias veces”, sostuvo Jorge Paredes, vecino de Trinidad.

Continuaron construcción pese a compromiso de Bello

Los vecinos le recordaron al intendente Bello que durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez se otorgaron los permisos para la construcción de la estación de servicio, pese a estar contra el plan regulador de Asunción y que está violan las ordenanzas 7/2011 y 340/2014, sobre estaciones de servicio y sobre el arbolado urbano.

Además, los vecinos pidieron que desde la Municipalidad respondan el pedido de acceso a la información pública respecto a la vinculación de empresas que presentaron una acción de inconstitucionalidad para poder construir una estación de servicio frente a un edificio de 30 pisos, donde viven más de cien familias.

“Esas irregularidades le explicamos al intendente, estaba presente el director jurídico Jorge Abate, el intendente declaró que si él tiene los fundamentos legales, no le va a temblar el pulso para cancelar la estación de servicio”, concluyó Paredes.

Pese a la reunión y el compromiso de Bello, hoy los vecinos amanecieron con los trabajadores de la construcción, colocando carteles, continuando con la obra, ignorando por completo los documentos municipales y la reunión con el intendente.