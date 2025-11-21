Vacaciones de invierno y Mundial 2026: la postura de los docentes

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, aseguró que el sector docente está abierto a analizar un eventual ajuste del calendario de vacaciones de invierno en caso de que Paraguay avance en el Mundial de fútbol, pero dejó en claro que existe un límite innegociable: no tocar las vacaciones de verano.

Piris explicó incluso que, si la Selección Nacional tiene una participación prolongada, podría contemplarse una extensión de una o incluso dos semanas del receso de invierno.

“Nosotros no tenemos inconveniente en que se pueda ajustar el calendario, pero siempre y cuando eso no altere las vacaciones de verano, que empiezan casi a mediados de diciembre y culminan a mediados de febrero”, afirmó.

Analizar los horarios para que no sea un “despropósito”

En otro momento, el dirigente docente advirtió que cualquier decisión deberá tomar en cuenta los horarios de los partidos en Estados Unidos, sede del Mundial. Según mencionó, algunos partidos podrían disputarse a las 16:00 y otros hasta a las 22:00, lo que implica que no se justificaría una suspensión de clases.

“Si se juega a las 10 de la noche, sería un despropósito suspender las clases. Eso también se tiene que analizar cuidadosamente”, remarcó en entrevista para ABC.

Finalmente, Piris adelantó que solicitarán una reunión con el ministro de Educación para evaluar las alternativas, pero reiteró que la postura gremial es firme. “Estamos abiertos a adecuar, pero no a alterar las vacaciones de verano”, insistió.