Víctimas de mafia de pagarés claman que legisladores aprueben leyes antes de receso

Un proyecto de ley que establece anular los embargos, además de un resarcimiento de las víctimas de la mafia de los pagarés, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Mientras que otros dos similares que también anulan los embargos siguen pendientes de tratamiento en la Cámara de Diputados.

Las víctimas se reunieron hoy en la sede del Congreso Nacional para urgir a los legisladores a que traten las propuestas antes del receso parlamentario, que inicia en diciembre y culmina en marzo.

“Hoy nosotros vamos a presentar una nota para el presidente, por supuesto que para el pleno, dicho sea de paso, pidiendo la celeridad en los tratos de todos los proyectos y pedidos lo que hemos solicitado en la Cámara de Diputados que hasta hoy no tenemos retorno”, indicó Teresa Pane, una de las voceras de las víctimas.

Además de los proyectos de ley, también hay un pedido de juicio político contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a los que las víctimas acusan de no haber actuado de oficio, pese a las denuncias y teniendo conocimiento del esquema.

Levantamiento de embargos

Uno de los proyectos de ley plantea anular los embargos de los casos cuyo expediente no se encuentran, mientras que unas de las propuestas que ya cuenta con media sanción del Senado prevé la anulación de todos los expedientes.

Las víctimas indicaron que los legisladores siempre les reciben, escuchan, pero en el momento de actuar no ven una señal siquiera por parte de ellos.

“Que por lo menos uno de ellos salga y diga, ‘bueno, tratemos estos temas’, y si es posible que sea sobre tablas. Principalmente, esas leyes que le van a favorecer muchísimo a las víctimas”, sostienen.

También existe una ley ya promulgada por el Presidente de la República, Santiago Peña, pero la misma todavía no está reglamentada, además de ser calificada como “placebo”, es decir, no tendría un efecto que solucione la situación por la que atraviesan las víctimas.

“Esa ley, por ejemplo, le favorece desde el punto de vista de que en el ministerio tiene que respetar ese 50% de descuentos, 25% sería embargo y 25% otros descuentos que también estamos peleando para que el ministerio deje de convertirse en una casa de cobranza. En esa ley ya tuvimos lastimosamente un revés en diputado, porque borraron la parte que le incluía al Banco Nacional de Fomento”, explicó Pane.