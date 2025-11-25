Enfermeras denuncian que no fueron recibidas por el presidente del IPS

Enfermeras del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron su malestar por no ser recibidas por el presidente de la previsional, el doctor Jorge Brítez. Las mismas vienen luchando por el reajuste salarial de las y los enfermeros, teniendo en cuenta que muchos de los contratados no ganan ni el suelo mínimo.

Reclaman que existe dinero para tercerizados, pero no para desprecarizar a sus funcionarios.

“No nos recibió el presidente de IPS y consideramos que esto es una burla más por parte de las autoridades”, apuntó Marina Ayala Recalde, integrante del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS.

Seguido agregó: “El presidente del IPS se negó a recibirnos. Estaba en su oficina con otra gente y a nosotros nos dijo que también nos iba a recibir, pero luego se nos negó esa posibilidad".

En otro momento, la representante de Sinadips recordó que ellos llevaron una propuesta presupuestaria hasta el Congreso. “Deseamos la equiparación salarial de las compañeras y compañeros de enfermería, para que sea una nivelación como en el Ministerio de Salud”, añadió.

El salario que corresponde a un personal de enfermería contratado es de 4.320.000 guaraníes. “Muchos ni siquiera cobran el salario mínimo”.

“Lo único que le pedimos al presidente de la previsional es que defienda el presupuesto que presentamos en el Congreso. Son más de 4.000 trabajadores de la salud que merecen este reajuste”, dijo.