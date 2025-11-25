IPS niega que enfermeros cobren por debajo del salario mínimo

El Instituto de Previsión Social (IPS), a través de sus redes sociales, salió al paso de las versiones divulgadas en distintos medios de comunicación, en las que se afirmaba que el personal de enfermería de la institución percibe salarios inferiores al mínimo legal vigente.

A través de un comunicado emitido este martes, la previsional aseguró que ningún profesional de enfermería cobra por debajo del salario mínimo, conforme a las normativas laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según la institución, todas las remuneraciones y beneficios del sector se encuentran ajustados a la legislación vigente y son administrados bajo criterios técnicos y administrativos establecidos.

Trabajan para mejorar las condiciones laborales

El IPS también informó que se encuentra desarrollando trabajos presupuestarios, administrativos y financieros orientados a fortalecer y mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Enfermeras del IPS presentan plan de G. 337.320 millones para salarios dignos

Asimismo, la previsional aseveró que cumple íntegramente la Ley N.º 6625, que regula la carrera profesional del personal de enfermería del sector público. Aseguró que honró los compromisos asumidos en materia de reconocimiento profesional, estabilidad laboral y progresión en la carrera, tal como exige la normativa.