Asunción: Costanera Sur sin condiciones de recibir a turistas por final de Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana, a disputarse en Asunción mañana, sábado 22 de noviembre, atraerá a cientos de turistas argentinos y brasileños, pero la capital del país no está lista. Las autoridades dispusieron que en la Costanera Norte acampen los hinchas de Lanús y en esa zona se realizaron algunos trabajos de limpieza, pero la Costanera Sur, prevista como zona que albergará a los hinchas del Atlético Mineiro, está en pésimas condiciones.

ABC recorrió el lugar, a cargo de la Municipalidad de Asunción administrada por Luis Bello, y verificó ayer por la mañana serios problemas en la infraestructura. Lo más obvio es la falta de sombras para los visitantes que planean acampar ahí.

La situación no sería un problema en otra época del año, pero en puertas del verano, con las altas temperaturas registradas en los últimos días, las condiciones son casi insoportables.

Además existen peligrosos pozos en varios puntos del recorrido, algunos “escondidos” entre yuyos, que dificultan su visualización. Los huecos significan un grave riesgo de tropiezos y caídas para quienes no conocen el lugar.

Bebederos y baños destruidos

Otro problema notorio es la falta de suficientes bebederos. Cinthya, una usuaria de la Costanera, reclamó que hay pocas canillas y varias están rotas.

ABC constató que al menos uno de los bebederos tenía la llave de paso rota y atada con bolsa plástica. Como consecuencia, la canilla perdía litros de agua, que inundó uno de los paseos peatonales.

Similar situación se da con los baños. Los pocos que están abiertos, tienen pérdidas de agua en las cisternas, sin los elementos básicos, como la tapa del inodoro o papel higiénico.

El lavamanos tampoco cuenta con jabón para la higiene de los usuarios. A esto se suma la falta de limpieza, que es notoria, no solo por la presencia de desperdicios sino también por los nauseabundos olores que desprenden los sanitarios.

Quema de basura

Nancy Gómez, otra usuaria del espacio público, señaló que hay constante presencia de humo, producto de la quema de basura.

“Nosotros venimos para hacer cardio y al final hay mucho humo, nos vamos hasta un lugar nomás y después volvemos por eso”, reclamó.

La ciudadana denunció que en el lugar tampoco hay funcionarios municipales a quienes reclamar esta situación, que resulta insoportable.

A estas incómodas situaciones debe sumarse la falta de espacio para que estacionen los buses turísticos, que en anteriores actividades siempre debieron aparcar sobre la ruta, creando problemas en el tránsito.

Costanera Sur de Asunción

En julio de 2024, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de Asunción realizaron la inauguración de la Costanera Sur.

José Cabrera, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos del MOPC, había informado entonces del inicio de los trámites para la entrega de la avenida a la comuna, que ya tiene la responsabilidad de su mantenimiento.

Turistas para final de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana, en la que este sábado se enfrentarán los clubes de Lanús (Argentina) y Atlético Mineiro (Brasil), contará con una importante cantidad de hinchas de ambos países. Según cifras oficiales, se vendieron 29.000 entradas, de las cuales 19.000 son para los hinchas de Lanús (10.000) y de Mineiro (9.000).

Ya en noviembre del año pasado, la falta de infraestructura en la Costanera se había notado al recibir a los hinchas de Racing y Cruzeiro para la final de la Sudamericana. La carencia de agua, sombra y estacionamiento, junto al mal estado de los baños, se habían cuestionado. La solidaridad de los paraguayos había “disimulado” estas carencias.