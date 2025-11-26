Faltan medicamentos, insumos, placas y hasta jeringas, en Hospital Distrital de Carapeguá

Los pacientes que acuden al Hospital Distrital local, considerado, un centro asistencial de referencia, para realizarse ciertos análisis de laboratorio se ven obligados a comprar jeringas; incluso se quedan de la falta de sin insumos y deben recurrir a servicios privados.

Para la extracción de sangre, cada paciente —adulto o pediátrico— debe adquirir necesariamente jeringas de 5 ml y 10 ml en el caso de adultos, y de 3 ml para niños.

El precio de cada jeringa oscila entre G. 1.000 y G. 2.000, beneficiando principalmente a las farmacias que se encuentran frente al nosocomio, según manifestó la paciente Gricelda Gaete, quien madrugó y llegó desde la compañía Isla Ybaté para acceder al servicio de laboratorio.

En el laboratorio también hay estudios que no pueden realizarse. A pesar de que el hospital cuenta con el Programa Nacional de Diabetes, el análisis de hemoglobina glicada debe hacerse en centros privados, debido a la falta de insumos.

Los pacientes solicitan la ampliación del laboratorio, especialmente para la realización del perfil tiroideo —como T3 y T4— que mide los niveles hormonales de la tiroides en la sangre. Para ello, se requerirá ampliar la infraestructura del servicio.

La mayoría de los usuarios del hospital son de escasos recursos. Si bien los pacientes internados señalan que el Hospital cuenta con algunos medicamentos, especialmente antibióticos y sueros, aún así deben comprar otras medicinas que no están disponibles. “Es comprensible por la situación que atraviesa el país”, expresó Florentina Recalde, quien acompaña a su esposo, Abundio Martínez Prieto, internado en el nosocomio.

El paciente Alberto Candia llegó desde Acahay para realizarse una radiografía y llevar el resultado a su traumatólogo, pero se encontró con la sorpresa de que únicamente funciona un equipo portátil de rayos X y que el hospital no cuenta con placas.

Le explicaron que si necesita el resultado, debe fotografiar la imagen directamente del monitor. En caso de que el traumatólogo sea del hospital y tenga dudas, puede verificar la imagen en la computadora.

Dotar insumos depende de licitación

Para conocer la solución a la problemática del hospital, contactamos con la directora de la Novena Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba, quien manifestó que si faltan medicamentos, se trata de situaciones casuales y no de un problema persistente.

Agregó que si el hospital local no cuenta con insumos como reactivos para laboratorio, los pacientes deben acudir al Hospital Regional de Paraguarí, donde —según afirmó— no falta nada.

Explicó además que otros insumos, como jeringas y placas para rayos X, están en proceso de licitación, y que la provisión a los hospitales depende de la culminación de ese trámite.

Asimismo, señaló que el equipo portátil de rayos X utilizado actualmente ya no requiere placas, pues funciona mediante CD o captura digital de imágenes, y que lo importante es que el servicio está disponible las 24 horas.